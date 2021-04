"Návrh podal Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu. Tím, že už nominace byla schválena v Královéhradeckém i Středočeském kraji, chystá se také nominace Českého vodáctví na republikový seznam," uvedla Martina Vlčková, etnografka Muzea východních Čech v Hradci Králové, které vede krajský seznam.

"V úterý byl odeslán za kraj doporučující dopis pro zápis tohoto kulturního statku na celostátní seznam nemateriálního kulturního dědictví. Tímto krokem se nám mimo jiné otevírá i prostor pro zápisy dalších statků, které nejsou úzce tradiční lidovou kulturou, jako například ochotnické divadlo s festivalem Jiráskův Hronov, což je běžné v okolních zemích," sdělila krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová.

Pro zajímavost přidala, že Francouzi v dnešních dnech chtějí dostat svoji bagetu na seznam nemateriálního dědictví UNESCO.

Hlavním cílem existence Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. Vedením bylo pověřeno Muzeum východních Čech.

Obzvlášť velké oblibě a tradici se vodáctví těší na Orlici. "Jen v Hradci Králové je sedm vodáckých oddílů," upozorňuje Jiří Roušavý, který splouvá Orlici už 47 let a vede jeden z nich - Hradecké vodáky.

A tato záliba v jejich podání rozhodně není jen o sjíždění řek.

"Už čtrnáct let čistíme Orlici od civilizačního odpadu. Akce je známá po celé republice. Nás je ve vodáckém oddílu 35 až 40, ale máme přes 300 příznivců, kteří nám pomáhají. Za běžného režimu se po břehu Orlice rozprostře 400 lidí, každý má svěřený nějaký úsek a na nich jednotlivé party uklízejí. Podporuje nás město, kraj i obce. Od Doudleb nad Orlicí až po Hradec čistíme 70 kilometrů toku," říká Jiří Roušavý.

A letos účastníky čeká trasa ještě o půlkilometru delší, a to díky návratu Orlice do obnoveného a vyčištěného původního meandrujícího koryta u Týniště nad Orlicí. Jenže i do této tradiční jarní očisty, která jinak bývá spojená se symbolickým odemykáním řeky, zasáhla už loni pandemie a nouzový stav.

"Přesunuli jsme ji až na podzim, v menším počtu, po malých skupinkách se nám Orlici během několika víkendů podařilo vyčistit. Vzhledem k vybavení je taková akce na lodích náročnější, půjčovny nefungují, jsou zavřené," vysvětluje Jiří Roušavý.

I letos bude muset Orlice na úklid počkat až na podzim, kdy organizátoři doufají, že situace už bude klidnější a příznivější.