V obří laguny se v minulých dnech rozlily řeky Tichá Orlice, Divoká Orlice a Orlice. Zaplavily i některé silnice, které musely být dočasně uzavřeny. V několika obcích na Rychnovsku v blízkosti řek prožili zvlášť na konci týdne a v noci z neděle na pondělí nepříjemné chvilky. V Čermné nad Orlicí, Týništi nad Orlicí a okolí, platilo to také v Borohrádku, který patřil mezi místa s vyhlášeným třetím stupněm povodňového nebezpečí.

Borohrádecká jednotka dobrovolných hasičů vyjela od 13. do 17. září na žádost KOPIS a starosty města Borohrádek k celkem 18 zásahům v souvislosti s povodňovou situací v katastrálním území Borohrádku a Žďáru nad Orlicí. U zásahu se nepřetržitě střídalo 17 zdejších hasičů. Už v pátek ráno se vzhledem k předpokládanému vývoji počasí přesunuli do části Bělidlo, kde zajišťovali vystěhování a odvoz majetku z domů v záplavové oblasti. Na místo dovezli pytle s pískem a zabezpečili vchody do budov.

Vyjádření starosty Martina Moravce k situaci v Borohrádku. | Video: Žijeme Rychnovem

„Dne 14. 9. po provedeném monitoringu jsme zajistili první čerpací stanoviště, které po celou dobu zajištuje odčerpání průsakové vody ze zahrad nemovitostí a stavbu protipovodňové hráze z pytlů s pískem. V odpoledních hodinách hasiči zajistili čištění propustku ve Žďáru nad Orlicí a poté u zemědělské usedlosti v Bozeticích. Ve večerních hodinách po výrazném vzestupu hladiny jsme zajistili stavbu protipovodňové hráze v místní části Zámlýní. V nočních hodinách jsme vyjeli k několika spadlým stromům,“ popisují sobotní zásahy dobrovolní hasiči z Borohrádku na svém webu.