/VIDEA/ Na řekách na Rychnovsku ve středu 18. září odpoledne platil už pouze první povodňový stupeň, a to v Čermné nad Orlicí, kde hladina Tiché Orlice v tu dobu také klesala.

V obří laguny se v minulých dnech rozlily řeky Tichá Orlice, Divoká Orlice a Orlice. Zaplavily i některé silnice, které musely být dočasně uzavřeny. V několika obcích na Rychnovsku v blízkosti řek prožili zvlášť na konci týdne a v noci z neděle na pondělí nepříjemné chvilky. V Čermné nad Orlicí, Týništi nad Orlicí a okolí, platilo to také v Borohrádku, který patřil mezi místa s vyhlášeným třetím stupněm povodňového nebezpečí.

Borohrádecká jednotka dobrovolných hasičů vyjela od 13. do 17. září na žádost KOPIS a starosty města Borohrádek k celkem 18 zásahům v souvislosti s povodňovou situací v katastrálním území Borohrádku a Žďáru nad Orlicí. U zásahu se nepřetržitě střídalo 17 zdejších hasičů. Už v pátek ráno se vzhledem k předpokládanému vývoji počasí přesunuli do části Bělidlo, kde zajišťovali vystěhování a odvoz majetku z domů v záplavové oblasti. Na místo dovezli pytle s pískem a zabezpečili vchody do budov.

Vyjádření starosty Martina Moravce k situaci v Borohrádku. | Video: Žijeme Rychnovem

„Dne 14. 9. po provedeném monitoringu jsme zajistili první čerpací stanoviště, které po celou dobu zajištuje odčerpání průsakové vody ze zahrad nemovitostí a stavbu protipovodňové hráze z pytlů s pískem. V odpoledních hodinách hasiči zajistili čištění propustku ve Žďáru nad Orlicí a poté u zemědělské usedlosti v Bozeticích. Ve večerních hodinách po výrazném vzestupu hladiny jsme zajistili stavbu protipovodňové hráze v místní části Zámlýní. V nočních hodinách jsme vyjeli k několika spadlým stromům,“ popisují sobotní zásahy dobrovolní hasiči z Borohrádku na svém webu.

V neděli ráno je zaměstnala dopravní nehoda dvou osobních aut se zraněním na křižovatce u pošty. Během dne pak zřídili celkem tři stanoviště pro odčerpávání průsakové vody, opravena a posílena byla hráz na Bělidle. Kromě toho zajistili uzavření silnice ve směru na Albrechtice.

Monitorovali stav vodního toku v katastru Borohrádku a Žďáru nad Orlicí, a odčerpávali průsakovou vodu. Odpoledne pak vyjížděli do ulice Jiřího z Poděbrad odstranit strom nakloněný nad cestou.

Hrozba protržení hráze

„Jednotka byla po celou dobu řešení povodňové situace rozdělena na dvě části, část jednotky zajišťovala od 13.9 do 17.9. nepřetržité odčerpávání vody, druhá část odpočívala na hasičské zbrojnici a zajišťovala ostatní výjezdy,“ uvádějí dále borohrádečtí hasiči.

Ve vzduchu viselo riziko protržení hráze a zatopení části domů v okolí. I proto na to byli jejich obyvatelé upozorněni s tím, že by měli z bezpečnostních důvodů místo opustit. Případný azyl byl pro ně připraven v borohrádecké sokolovně.

Podívejte se, jak vypadala Orlice v Týništi nad Orlicí a okolí v pondělí dopoledne:

V Týništi nad Orlicí se už v neděli uzavřela kvůli zaplavené vozovce Mostecká ulice. Orlice se rozlila do širokého okolí. | Video: Deník/Jana Kotalová

Borohrádečtí hasiči spolupracovali s HZS KHK stanice Rychnov nad Kněžnou a jednotkami povolávanými při pomoci na stavbě protipovodňové hráze – JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Vamberk a JSDH Častolovice. K nejhoršímu naštěstí nedošlo a v pondělí ráno mohli zásah ukončit, povodňové nebezpečí kleslo na dvojku.

Pomoc z Kostelce

Původně se očekával podél Orlic příval až padesátileté vody. Aktualizovaná předpověď pak vyšla přece jen příznivěji a například v Kostelci nad Orlicí Divoká Orlice dosáhla nejvyšších hodnot v neděli, kdy vystoupala na druhý stupeň povodňového nebezpečí. I tak byla síla toku ohromná, jak ukazují videozáběry.

Divoká Orlice v neděli 15. září 2024. | Video: fb města Kostelce nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí se rozhodlo poslat pomoc jinam. „Dvě stovky naplněných protipovodňových pytlů společně s družstvem Hasičů Kostelec nad Orlicí posíláme na pomoc do města Borohrádek. Preventivně budou pomáhat na Tiché Orlici, kde je situace složitější než u nás na Divoké Orlici,“ informoval na facebooku města starosta Tomáš Kytlík.

I ve Žďáru nad Orlicí byl o víkendu vyhlášen třetí stupeň povodňového nebezpečí.

Kvůli vyliti řeky Orlice z koryta byla zcela neprůjezdná místní komunikace od čistírny odpadních vod do osady Světlá.

Při doznívající povodni byla podle mluvčí státního podniku Povodí Labe ve funkci většina protipovodňových opatření realizovaných za posledních čtvrtstoletí.

close info Zdroj: Povodí Labe zoom_in Protipovodňová opatření Povodí Labe.

