Od Nového roku se obyvatelé Rychnovska budou muset vypořádat s dalším zdražováním. Víc zaplatí za vodu i teplo. V některých městech se cena vody vyhoupla i o více než 20 procent, ne však v Rychnově nad Kněžnou. V reakci na rostoucí ceny za vodu v regionu se město už před časem rozhodlo provozovat vodovody a kanalizace prostřednictvím nově založené vlastní firmy, snahou je udržet ceny co nejníže. Zatím se to daří, nově tady stouply jen o tři procenta, celkem místní vyjde kubík dodané a odvedené vody na necelých 80 korun. Tato cena patří dokonce k nejnižším v celém Česku.

Hlouběji si naopak sáhnou do kapsy například obyvatelé Kostelce nad Orlicí, kde zaplatí 102 korun za metr krychlový dodané a odvedené vody, v porovnání s loňským rokem o téměř 18 procent více. V Týništi nad Orlicí stoupla cena dokonce na 118 korun.

„Pro rok 2022 byla cena pro vodné a stočné ve výši 96,74 korun včetně DPH za metr krychlový. Výsledkem kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 je její zvýšení o 21,26 korun za kubík včetně DPH, tedy o 21,98 procent,“ uvedla generální ředitelka společnosti Aqua Servis Iveta Doležalová ke zdražení v Týništi.

Nově se stočné bude platit díky vybudované kanalizaci i v Petrovicích, Petrovičkách, ve Štěpánovsku a v Albrechticích nad Orlicí.

Drahá energie, pohonné hmoty i mzdy

Pro čtyřčlennou domácnost se při uvažované spotřebě 130 kubíků vody ročně zvýší výdaje na spotřebu pitné vody a odvedené odpadní vody o 2 764 korun za rok.

Tragický začátek nového roku: na Rychnovsku srazilo auto chodce, který zemřel

„Hlavními příčinami nárůstu ceny je vedle vysoké inflace především dramatický nárůst cen elektrické energie a pohonných hmot. I přes zastropování cen energií vládou ČR pro vodárenské společnosti však dojde k více jak dvounásobnému zvýšení nákladů na energie, bez zastropování by nárůst činil až 50 procent,“ upozornila Doležalová. Jak přitom podotkla, velký vliv má i nárůst mzdových nákladů, a to jak u zaměstnanců vodárenské společnosti, tak dodavatelských firem.

V Dobrušce pocítí téměř třicetiprocentní zdražení. Ze zhruba 87 korun cena povyskočila na 113,53 korun za kubík dodané pitné a odvedené odpadní vody. Čtyřčlenná rodina ročně vydá o přibližně 3 400 korun více než doposud.

I teplo zdražilo v desítkách procent

Větší měrou do rodinných rozpočtů zasáhnou nové ceny tepla. Asi nejlépe na tom budou obyvatelé Dobrušky. Loňská cena tady byla 570 korun za gigajoul dodaného tepla bez DPH, pro rok 2023 byla vykalkulována na necelých 630 korun. I s daní však vyjde stále pod 700 korun za gigajoul dodaného tepla.

„V předpokládané ceně tepla pro rok 2023 je zohledněno zvýšení výkupních cen dřevní štěpky a také předpokládané inflační zvýšení některých ekonomicky oprávněných nákladů. Konečnou výši ceny tepla může mírně ovlivnit i rozdíl v množství skutečně prodaného tepla oproti předpokladu,“ informoval ředitel společnosti Centrální zdroj tepla Dobruška Jan Pavlíček, přičemž dodal, že s cenami mohou ještě zahýbat i neočekávané události na trhu.

Hra světel a barev: nad Kostelcem nad Orlicí zazářil novoroční ohňostroj

V Rychnově nad Kněžnou cena povyskočila o 30 procent – z 699 korun na 913 korun s DPH.

Rokytnice si chce vytápět sama

V jiných cenových relacích se pohybuje Rokytnice v Orlických horách, která se v loňském roce potýkala s přerušováním dodávek tepla v důsledku toho, že dodavatel neunesl prudké zdražení dřevní štěpky, kterou se tu vytápí. V návaznosti na nouzové řešení město odstoupilo od smlouvy, přičemž dodávky paliva začalo prostřednictvím své firmy řešit samo. Do konce roku měla být podepsána nová smlouva. Podle starosty Luboše Michalce jsou dodávky tepla z kotelen KB1, KB2 a KB3 od 1. ledna letošního roku řádně zajištěny: „Cena tepla pro koncové odběratele nebude navýšena.“

Městská společnost Centep oznámila cenu od ledna už na konci listopadu, a sice 1 760 korun s DPH za gigajoul dodaného tepla.

„Stávající dodavatel bude dodávky tepla zajišťovat do 31. května 2024. Od 1. června bude dodávky v plném rozsahu zajišťovat městská společnost Centep spol. s r.o. Od 8. listopadu 2022, kdy proběhlo jednání zastupitelů města a předsedů SVJ s dodavatelem tepla, usiluji o zajištění budoucího řešení ve prospěch města, respektive koncových odběratelů, a to se povedlo. Strojové a technické zařízení bude od dodavatele tepla odkoupeno za cenu určenou znalcem jako v místě a čase obvyklou a nikoli dle návrhu dodavatele z 8. listopadu 2022,“ sdělil dále Michalec s tím, že to bude znamenat rámcovou úsporu ve prospěch města přibližně ve výši 9 800 000 korun.

Cena za vodu (s DPH)



Borohrádek

vodné 56,56 Kč, stočné 58,28 Kč, celkem 114,84 Kč



Dobruška

vodné 56,25 Kč, stočné 57,28 Kč, celkem 113,53 Kč



Kostelec nad Orlicí

vodné 52,18 Kč, stočné 50,17 Kč, celkem 102,36 Kč



Opočno

vodné 39,99 Kč, stočné 64,32 Kč, celkem 104,31 Kč



Rychnov nad Kněžnou

vodné 40,87 Kč, stočné 38,64 Kč, celkem 79,51 Kč



Solnice

vodné 50,37 Kč, stočné 51,63 Kč, celkem 102,00 Kč



Týniště nad Orlicí

vodné 56,75 Kč, stočné 61,25 Kč, celkem 118,00 Kč



Vamberk

vodné 43,06 Kč, stočné 44,74 Kč, celkem 87,80 Kč