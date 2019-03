Vlci zdecimovali unikátní stádo muflonů, Statkářce z Broumovska vlci zabili deset ovcí - zprávy s těmito titulky začínají vzbuzovat obavy z vlků i v sousedních Orlických horách. Už loni tu vlčí hlídky jeho návštěvu zaznamenaly a lidé se začínají na expanzi této šelmy do oblasti připravovat.

Jako v uhřínovském skanzenu, kam se zanedlouho přestěhují ovce a kozy. Ty zatím tráví poslední týdny před jeho otevřením ve své „ubikaci“ v místní bývalé německé škole. Téměř veškeré letošní plánované investice padnou na jejich zabezpečení před vlky.

„Chceme minimalizovat nebezpečí, které by mohlo ohrozit naše zvířata. Budeme stavět plot, za nímž, alespoň podle informací a zkušeností z hnutí Duha, by měla být v bezpečí. Bude elektrický s poměrně vysokým napětím, aby vlky odradil. A protože vlk loví především večer a brzy ráno, pro zvířata jsme koupili plechovou garáž, abychom je měli kam na noc zavírat. Bude to pro nás jedna z letošních nejzásadnějších akcí,“ upozorňuje zakladatel uhřínovského skanzenu Bohumír Dragoun.

Tou další bude stavba chlévu, originál z 13. století stával ve Veselí nad Moravou.

„Bude to velká stavba, zhruba deset metrů dlouhá stáj, kam budeme zvířata v bezpečnějších časech zavírat. V jedné části byl dokonce byt hospodáře. Bude sloužit i jako edukační prostor. Tesař, který pro nás pracuje, už začal opracovávat dřevo ze stromů, které popadaly při loňské vichřici. Takže část práce už je hotová. Nás letos čeká samotná stavba, uvidíme, jestli se nám ji podaří dokončit,“ říká Bohumír Dragoun.

Že by se tam stádo pěti koz a pěti ovcí přestěhovalo i na noc, však nepředpokládá. „Nevíme, nakolik je hliněná stěna překážkou pro vlka,“ vysvětluje.

Tahle romantika není pro každého

Podle něj je návrat vlka ekologickým romantismem.

„Návrat původních šelem do přírody – to z ní hrozně hezky, ale ta příroda už není původní. A když tady před nějakými 250 lety vlk pobíhal, žily tady 3 miliony lidí a ne 10 milionů. Soužití člověka nebylo nikdy láskyplné. Od té doby, co člověk lovil, vždycky to byl soupeř. A samozřejmě problémy, které jsou třeba na Broumovsku, vyvolávají obavy, jak to bude vypadat tady. V celých Orlických horách se pase hovězí dobytek, ovce. Útoků na hovězí dobytek není tolik, ale vlk je schopen „dostat“ i koně. Vlčí populace si navíc zvyká na ochranu a člověka se tolik nebojí, víc si dovolí,“ varuje Bohumír Dragoun.

„Vlk, který bude územím procházet a nevyhlídne si to jako místo trvalého pobytu, v podstatě bude na „výletě“, se může objevit kdykoli a kdekoli,“ říká krajinný ekolog z CHKO Orlické hory Rudolf Remeš.

Zrovna tak podle něho nelze vyloučit, že se v budoucnu v Orlických horách vlk usadí natrvalo.

Jeho přednášky na téma Vlci za dveřmi – budeme si vědět rady? Vzbuzují velký zájem veřejnosti.

Zabránit migraci u nás nelze

„Vlk je zvíře, které se pohybuje na vzdálenost stovek, někdy možná až tisícovky kilometrů, prochází Evropou a hledá místo, kde se mu bude líbit,“ vysvětluje.

Podle stávající legislativy zabránit migraci nejde, vlk je vysoce chráněný. „Obecně platí, že pro přirozený běh věcí v přírodě by v ní vlk měl svou funkci. Ale jde o to, do jaké míry jsme schopni nechat v přírodě probíhat přirozené procesy a do jaké míry budeme těmto procesům bránit. Samozřejmě výskyt vlka přináší problémy,“ podotýká Rudolf Remeš.

V zemích, kde se potýkají s narůstají vlčí populací a s tím spojenými hospodářskými škodami, se zavádějí regulační mechanizmy. „V budoucnu se tento problém u nás také objeví a bude věcí politických debat a volebních kampaní,“ předpovídá Rudolf Remeš.

K omezení počtu vlků už dochází například ve Francii.

„Prezident Macron nedávno řekl, že se sníží na polovinu. V Německu už to také začínají řešit. U nás je vlčí populace soustředěna na pár míst v poměrně malém počtu. Chráněná krajinná území jsou ale pro vlka strašně malá, mají obrovské lovné teritorium a rozšíří se. Pokud budeme pasivní, neozveme sebe a nedojde k regulaci, což je v podstatě eufemismus pro zastřelení, čeká nás vlčí populace v Orlických horách a po celých Čechách,“ dodává Bohumír Dragoun.