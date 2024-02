„Teď se bojuje o každý den. Řešíme věci související s počasím, které ovlivnilo úplně všechno. Zejména lidé, kteří u nás už mají pobyt, do hor chtějí vyrazit a my se snažíme pro ně dělat maximum,“ hlásí Petr Prouza, šéf skiareálu v Deštném v Orlických horách .

„Víme, že díky opatřením ještě několik dní přežijeme,“ hlásí Prouza, s tím, že zůstává v provozu dvousedačková i čtyřsedačková lanovka a připravena je modrá, červená a černá sjezdovka.

Spodní část modré sjezdovky Marta je zúžena na polovinu šířky. Otevřené je i výukové hřiště pro začátečníky.

Nepříznivými podmínkami se velká část lyžařů nenechává odradit a do Orlických hor míří navzdory počasí. Snaží se využít každou změnu k lepšímu, aby se na sjezdovky vydali. Zatímco v sobotu v Deštném pršelo, a navíc měli poruchu na lanovce, v noci na neděli přimrzlo, přes den bylo slunečno a na návštěvnosti to bylo znát. Sjezdovky „držely“ a lyžovalo zhruba tisíc lidí.

„To je na současné podmínky pěkná návštěva. Nicméně samozřejmě výrazně slabší než o běžných únorových nedělích. Teplota ve dvou metrech nad zemí neklesne pod nulu. Když přimrzne při zemi, sníh ztratí vodu a sjezdovkám to pomůže. Ovšem není to mráz, který by pro nás mohl být nadějí na výrobu sněhu,“ vysvětluje Prouza.

Výhled na příští dny není moc příznivý. Proto ve středisku zvolili konzervativní strategii, kdy sněhové zásoby z okrajů přesunuli na střední část sjezdovek.

„Hlavní modrou sjezdovku jsme zúžili zhruba na polovinu, abychom měli jistotu, že se ještě několik dní udržíme v provozu.“

V Říčkách v Orlických horách se lyžuje na všech třech sjezdových tratích, na kterých leží 40 až 80 centimetrů technického sněhu.

„Předpověď není optimistická, ale snažíme se provoz pro příští dny a týdny zachovat. Minimálně do konce února to udržíme, dále bude záležet na aktuálních podmínkách. Až na vlek tatrapoma, kde není sníh, jsou v provozu všechny sjezdovky včetně veškerých služeb. Na návštěvnosti se počasí samozřejmě projevuje, to platí obecně, ale podmínky jsou slušné, lyžovat se dá dobře a je potřeba se nenechat odradit horším počasím a přijet si to na hory užít,“ doporučuje ředitel Ski centra Říčky Jan Duffek.

K plném provozu je i nový areál v Orlickém Záhoří se čtyřsedačkovou lanovou dráhou a zatím se drží i sjezdovka Černá Voda. Naopak mimo provoz je nedaleká Bedřichovka.

„Zájemce můžeme ubezpečit, že v Záhoří budeme jezdit určitě ještě nejméně čtrnáct dní, naplno funguje půjčovna i lyžařská škola. Ani v tomto jarním počasí není špatná návštěvnost, pokud ovšem neprší. Momentálně déšť ustal a lidé přijíždějí. Černá Voda bude jezdit minimálně do středy, potom se uvidí. Tam bohužel situace není úplně dobrá, deště dávají sjezdovce zabrat,“ informuje Jindřich Vlček z Orlického Záhoří.

Ve Zdobnici zůstává v provozu už pouze červená sjezdovka Valčenka, funguje také půjčovna, servis a lyžařská školka.

„Je to na hraně, ale pokud se něco výrazně nezmění, udržíme provoz do konce týdne. Budeme doufat, že se potom ochladí. Na zasněžování jsme připravení, ale na to musí být nejméně tři stupně Celsia pod nulou. Zásoby máme už jen na Valčence. Naštěstí je tu dost ubytovaných návštěvníků, kteří lyžují. Horší je to s dojíždějícími, těch je minimum. Raději volí výše položené areály, kam se stahují i lyžaři z menších středisek,“ konstatuje David Dařílek ze zdobnického skiareálu.

Víkend byl zřejmě posledním v letošní zimní sezoně ve skiareálu Nella v Bartošovicích v Orlických horách. Již minulý týden se tam jezdilo pouze na polovině sjezdovky.

„Už jsme neměli vršek, takže jsme to včera ukončili. Navíc jsme onemocněli a předpověď byla špatná. Pro letošek je to uzavřené, zasněžovali jsme dvakrát a už teď jsme v minusu, takže do toho nechceme dále investovat. Při dešti a teplotách přes pět stupňů nám mizí deset centimetrů sněhu denně. Budeme se upínat k letní sezoně,“ popisuje majitel střediska Tomáš Haizl, který nevidí naději, že by se ještě letos provoz obnovil.

„Musel by napadnout přírodní sníh, ale tomu nevěřím. V poslední době slibovali ochlazení několikrát, ale nepřišlo nic. Myslím si, že pro nás je už po všem, ale větší střediska ještě vydrží. Mají tam vydatněji nasněženo. Věřím, že příští rok se nám to třeba vrátí a fandím i všem konkurentům, protože toto je masakr. Ještě jedna taková zima může malé areály zlomit a raději se bude soustředit na letní sezonu,“ říká Tomáš Haizl.

V současné době je mimo provoz například i sportovní areál v Českých Petrovicích nebo Dlouhoňovicích.

