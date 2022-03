"Bez těch vlků by to tady bylo ideální," tvrdí Pavel Mach z Šedivin, který patří k největším chovatelům ovcí v Orlických horách, má jich na 200.

Právě před dvěma lety našel kousek od chalupy první zardoušenou ovci a další roztrhanou.

"Z mého úhlu pohledu nelze vyloučit, že to byl vlk, ale zároveň to nemůžeme říct se stoprocentní jistotou. Genetické analýzy neukázaly nic rozumného, na místě byla zadávená jedna dospělá ovce, pak našli ještě jednu roztrhanou. Na té zadávené bylo vidět, že ji rdousila nějaká šelma, ale mohl to být i zdivočelý pes. Žádné další stopy, které by konkrétně ukazovaly na vlka, tam nebyly. Berme tyto věci trochu s rezervou," uklidňuje zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václav Pavel z oddělení Správy CHKO Orlické hory.

Snad vlci zakousnou jen pár oveček, doufají pastevci. Smečka v horách roste

Sám chovatel se kloní k tomu, že šlo o útok vlků, a nezůstalo prý při jednom, další následoval půlroku nato: "Vlci tady byli ještě na podzim, kdy zabili tři ovečky. Koupil jsem silnější ohradníky a připravuji projekt na ohrady. Budou vysoké a pokud to půjde, budou alespoň podél lesa. Budou to dřevěné kůly a mezi nimi našponované dráty."

Stavět je chce letos. I když je přesvědčen, že když vlk bude chtít, nějakou cestu najde. "Ale člověk dělá alespoň něco," dodává Pavel Mach.

Je přitom rád, že dosavadní útoky nebyly tak strašné jako na Broumovsku.

V Orlických horách je jedna smečka, další zřejmě jen prošla

Kolik vlků se v současné době pohybuje v Orlických horách? Situaci monitoruje nejen hnutí Duha a její Vlčí hlídky, ale také Agentura ochrany přírody a krajiny a myslivci.

"Data, která za AOPK ČR/Správu CHKO Orlické hory prezentujeme, jsou takovým průsečíkem všech těchto zdrojů. Občanské hnutí Duha a Vlčí hlídky zastupují nevládní organizace, které se snaží vlka chránit, myslivci se snaží získat informace o vlcích, aby měli podpůrné argumenty pro to, že jejich počty budou chtít časem regulovat. My jako lidé, kteří zastupují státní ochranu přírody, musíme být nestranní. Snažíme se přesvědčit všechny strany, aby do toho vnášely co nejméně emocí a vznikalo kolem toho co nejméně fám. V současné době víme najisto, že v Orlických horách je jedna smečka, respektive jedna skupina vlků, která se rozmnožuje na polské straně hor za Trčkovem. Do zbytku Orlických hor běhají spíš za potravou. V poslední době se začíná objevovat víc údajů i o výskytech vlků v podhůří, případně směrem k Zemské bráně," uvádí Václav Pavel.

Dat ale zatím není k dispozici tolik, aby potvrdily trvalý výskyt nové smečky nebo zda se sem šelmy jen zatoulaly.

"Na české straně Orlických hor se neobjevují téměř žádné škody na hospodářských zvířatech a máme relativně málo informací o škodách na zvěři. Z polské strany máme jen zprostředkované zprávy, z nichž víme, že tam nějaké škody na zvěři jsou. Najisto víme, že se tam pohybuje okolo pěti vlků, některé fotopasti jich zachytily až sedm. V říjnu loňského roku se objevil dokonce záběr termokamery z posedu u Kamence na české straně, kde je 11 vlků. I když to není stoprocentně ověřitelný záznam, zdá se být věrohodný. Pravděpodobně tu ale vlci přeběhli a zase zmizeli. Od té doby žádné záznamy o takto velkých skupinách vlků nemáme," upozorňuje Václav Pavel.

"Lidé se obávat vlků nemusí"

Vlčí smečka bývá v českém prostředí asi pětičlenná. Chovatelé na Broumovsku přitom upozorňují, že svou přirozenou plachost ztrácejí.

"Tak za prvé je potřeba zdůraznit, že vlci jsou přirozeně plaší a lidem se vyhýbají. Ztráta plachosti vlků na Broumovsku souvisí s jejich útoky na hospodářská zvířata, ale lidé se jich obávat nemusejí. V České republice k útoku vlka na člověka nikdy nedošlo. Nemyslím si, že by s velikostí smečky plachost vlků mizela, spíš to je dané okolnostmi. Jestliže zjistí, že v jejich okolí je nějaká dobře dostupná potrava, jako stádo ovcí, které není solidně zabezpečené, je pro ně mnohem jednodušší jít se nažrat do takové ohrady než lovit dál v lese. To je situace, která nastala na Broumovsku. Ze začátku tam měli pasená hospodářská zvířata špatně zabezpečená, možná se to v některých případech zlepšilo, ale ti vlci se tam naučili chodit jak do spižírny. Vlk je v České republice zvláště chráněný živočich, tudíž hospodáři mají omezené možnosti, jak se proti nim bránit. Podle zákona vlkům nesmí ublížit. Pokud chtějí zabránit škodám, musí dobře zabezpečit stáda - pořídit si pastevecké psy, zahánět stáda na noc, mít dobře zabezpečené ohrady, případně ochranu kombinovat," vysvětluje Václav Pavel, který o problému debatoval i na nedávné přednášce v deštenském muzeu.

FOTO: Vlci zabíjeli už i v Orlických horách

Dorazili na ni jak chovatelé z Orlických hor, tak z Broumovska, kde se vlci lovící hospodářská zvířata objevují i za bílého dne. Není divu, že toto téma na Broumovsku hodně rezonuje a vyvolává velké emoce.

"Doufám, že se nám podařilo místní chovatele a myslivce přesvědčit, že spolu kvůli vlkům nemusíme bojovat, že je rozumné se domluvit a hledat cestu společně, aby tady nevznikla zbytečně konfliktní situace. Pastevců tady v Orlických horách máme relativně málo, je důležité je přesvědčit, aby svoje hospodářská zvířata dobře zabezpečili. Pak máme šanci, že vlci zůstanou plaší a škodit nebudou. Pokud si tady chovatelé svá zvířata řádně nezabezpečí, vlci se mohou naučit chodit do ohrad jak do spižírny a vznikne z toho stejný průšvih jako na Broumovsku" dodává Václav Pavel.