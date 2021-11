Pavel Mach začal s chovem ovcí před dvaceti lety. Jak vzpomíná, na začátku měl tři ovečky, dnes jich má na 200 a patří k největším chovatelům ovcí v Orlických horách. Bohužel, má tu smůlu, že právě na jeho stáda dostali zálusk vlci. "V 10 hodin dopoledne jsem se byl na ovce kouknout a byly v pořádku. Ve 14 hodin jsem tady našel dvě zakousnuté a rozprášené po okolí," ukazoval před rokem a půl místo "činu" farmář Pavel Mach z Šedivin.

Jeho obavy z dalšího útoku se naplnily jen půlroku nato. "Vlci tady byli ještě na podzim, kdy zabili tři ovečky. Koupil jsem silnější ohradníky a připravuji projekt na ohrady. Budou vysoké a pokud to půjde, budou alespoň podél lesa. Budou to dřevěné kůly a mezi nimi našponované dráty. Příští rok bych chtěl stavět," přibližuje chovatel své plány.

K tomuto způsobu zabezpečení je však skeptický: "Tady podél silnice kůly nemůžu dát, když se prohrnuje. A tam, kde vlk uvidí drát, obejde to a půjde jinudy. Ale člověk dělá alespoň něco."

Jedinou útěchou pro něj je, že dosavadní útoky vlků nebyly tak strašné jako na Broumovsku. "Kdyby těch zabitých ovcí bylo padesát, je to horší. Nepříjemné bylo, že při posledním útoku prokousli krk i malému jehňátku. Zrovna bylo takové pěkné, celé hnědé, předtím jsme si říkali, že si ho necháme. Dýchalo krkem, jak ho mělo prokousnuté, vlka asi něco vyrušilo a nestačil dílo dokonat. Nepřežilo by a trápilo by se, musel jsem ho podříznout. Když tam leží ovečka zakousnutá, není to tak hrozné, jako když je zraněná, potrhaná…," líčí nemilou zkušenost.

Jak se chovatelé mohou bránit útoku vlků, lze nalézt na odkazu: https://www.navratvlku.cz/prevence-ochranna-opatreni/

Ubránit stáda před tímto obávaným predátorem není jednoduché: "Uvažoval jsem, že bych si pořídil psa, ale nefungují úplně stoprocentně. Známý mi říkal, že dva psy u ovcí má, stejně vlci přišli a dvacet mu jich zakousli. Loví ve smečkách. Jsou "naprogramovaní" tak, když v krajině zpozorují, že někde něco běhá, udělají vše pro to, aby to neběhalo. Třeba srnka. A vidět tolik ovcí vedle sebe je pro ně nepřirozené. Možná si říkají, to je škoda nechat "to" běžet, a zakousnou je taky. Pokud ovečky běhají, tak je trhají a trhají."

I proto Pavel Mach nechce nechat nic náhodě: "Stále doufám, že vlci nebudou dělat tak strašné škody a zakousnou vždycky jen pár oveček. Ale ta smečka se prý teď zvětšila, vyvedli štěňata a po hřebeni Orlických hor se jich pohybuje snad osm. Uvažoval jsem, že s ovečkami skončím, ale nejde to tak rychle, když jich mám tolik. Koupil jsem si osm krav. Jsou to Gallowayky ze Skotska. Jsou malé, chlupaté, na horách se chovají hodně. Jestli budou chodit vlci, bude ubývat oveček a přibývat krav."

Loupit do jeho ovčích stád přitom chodí nejen vlci, ale i lišky.

"Když jsou den, dva dny stará jehňátka, útočí na ně. Liška ale zabije jen jedno jehňátko a odtáhne si ho. Je také nepříjemná a je jich tu výrazně víc, stejně jsem na vlastní oči viděl za těch dvacet let jen dvě. Myslím, že vlka neuvidím. Je to plaché zvíře. I když na Broumovsku ho párkrát viděli, stříleli světlice a vlk ležel za ohradou a čekal, až dostřílejí, už je na to zvyklý," dodává Pavel Mach.

Fotopasti Vlčích hlídek zaznamenaly první snímky této šelmy v Orlických horách na konci srpna a září roku 2020. Sedmičlennou vlčí smečku pak letos 2. října nedaleko Zielence na rašeliništi na polské straně Orlických hor natočil na mobil Sławomir Zagórski.