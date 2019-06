Hnutí Duha chce zahájit odchyt vlků na Broumovsku a v Orlických horách a vybavit je GPS zařízením pro sledování jejich pohybu.

Šelma, která se v oblasti běžně vyskytovala před stovkami let, se vrátila. Na Broumovsku a Trutnovsku vlčí populace decimuje stáda ovcí, ale i daňků a začíná se objevovat dokonce za bílého dne v blízkosti lidských obydlí. Zanedlouho se přitom její teritorium může ještě rozšířit. Hnutí Duha plánuje až do roku 2024 sledování vlka obecného v širším okolí Broumovska a Orlických hor včetně přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují pomocí GPS zařízení.

Jak často loví i útočí

„Na monitoring v Orlických horách se již zaměřujeme, především stopováním. Aktuálně žádáme Královéhradecký kraj o výjimku k odchytu a telemetrickému sledování vlků mimo území chráněné krajinné oblasti, kde je kompetentním úřadem právě kraj. Důvodem pro telemetrické sledování je získání vysoce kvalitních dat o prostorové aktivitě vlka a detailní poznání jeho potravní ekologie v naší kulturní krajině. Tedy budeme moct přesněji určit, jak často vlci loví, co přesně, jak často útočí na hospodářská zvířata nebo jaká ke účinnost preventivních opatření,“ vysvětluje Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Pro nasazení telemetrického obojku bude třeba zvíře odchytit pomocí certifikovaných nášlapných pastí a na nezbytně nutnou dobu také uspat. Podle žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha má být odchyceno maximálně pět pět jedinců vlka obecného.

Chovatelé jsou pro regulaci

Na jeho expanzi do Orlických hor se už připravuje skanzen středověké vesnice Villa Nova Uhřínov, kde jeho zakladatel Bohumír Dragoun chová stádo koz a ovcí a chce zvířata před případnými útoky vlků zabezpečit. Zatím je každé ráno vodí z jejich ubikace v bývalé uhřínovské škole do skanzenu a večer zase zpět. „Do elektrických ohradníků bychom se chtěli pustit o příštím víkendu,“ říká. Podle Bohumíra Dragouna může být chystaný monitoring z vědeckého hlediska zajímavý, ale chovatelům v brzké době nepomůže: „Jsem pro regulaci počtu vlků a myslím, že většinová společnost už se k tomu chýlí také. Už pochopila, co vlk v krajině znamená. Také obec Deštné v Orlických horách se už připojila k petici proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace.“