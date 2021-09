Příslib podpory slyšeli zástupci kraje i nemocnice od vládních činitelů již několikrát, ale doposud se nedočkali. Celková částka dotace má činit 300 milionů korun, na Rychnovsko má přicházet postupně.

V první fázi bude poskytnuta podpora na realizaci stavebních prací ve výši 200 milionů korun, následovat bude dalších 100 milionů korun.

„Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou leží v oblasti, která dosahuje nejvyššího počtu přistěhovalých obyvatel v České republice, a to díky stále se rozvíjející průmyslové zóně Solnice - Kvasiny, kde působí i závod Škoda Auto ČR. Ve všech podnicích průmyslové zóny zde pracuje více než 12 tisíc zaměstnanců, a s tím souvisí i potřeba zajištění potřebné infrastruktury včetně urgentní zdravotní služby. Rychnovská nemocnice je významným zdravotnickým zařízením s celoročním provozem pro spádovou oblast celých Orlických hor. Investice jsou zde opravdu potřeba,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne investiční dotaci z podprogramu Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů.

Díky investici za celkem 865 milionů korun by v areálu rychnovské nemocnice mělo vyrůst moderní zařízení, kam se veškerá péče přesune. Kraj si od toho slibuje i úsporu na provozních nákladech.

Projekt modernizace rychnovské nemocnice je součástí třech usnesení vlády z února 2015, června 2017 a října 2020, a to v souvislosti s podporou infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Memorandum o spolupráci vzniklo mezi vládou ČR, společností Škoda Auto a Královéhradeckým krajem. Spádová oblast Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zahrnuje také rekreační oblast Orlických hor i nejvýznamnější průmyslovou zónu v kraji Solnice-Kvasiny s 12 tisíci zaměstnanci.

Podle hejtmana Martina Červíčka je plán na zahájení stavby v příštím roce reálný: "Moc bych si to přál. Předpokládáme, že do konce roku vypíšeme výběrové řízení a doufáme, že nenastanou žádné komplikace, které jsou spojené například s navýšením cen. Ale záměr jsme jasně deklarovali a krajské zastupitelstvo s ním souhlasilo. Tak jako jsme udělali náchodskou nemocnici, chceme pokračovat v potřebných investicích do rychnovské nemocnice, ale i do nemocnic podhorských a především do jičínské nemocnice."

Reálný předpoklad trvání stavby je tři roky.

Rychnovská nemocnice zajišťuje péči spádově pro 80 tisíc lidí, kterým v nové podobě nabídne i jiný komfort. Nový pětipodlažní pavilon s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí by se měl propojit s budovou dětského, porodnického a gynekologického oddělení.

"Chceme centralizovat zdravotnickou péči do jednoho místa. Využít starý objekt, který přestavujeme, vytvořit nový, chtěli bychom tam zajišťovat intenzivní péči včetně urgentního příjmu a předpokládáme, že díky tomu dojde i k určitým hospodářským úsporám. Odhadem bychom chtěli ušetřit 20 milionů korun ročně na provozních nákladech. Protože nebudeme v areálu na čtyřech místech, ale na jednom," vysvětluje hejtman.

Kraj jednal několik let s představiteli vlády o tom, aby získal 300 milionů přislíbených ve vládním usnesení už v roce 2015.