/FOTO/ Že jste tu ještě nebyli? Velká chyba. Ateliér zvonaře a hrnčířky v Deštném v Orlických horách se stal velkým lákadlem a také je jednou ze zastávek Kačenčiny pohádkové stezky. Není divu, že i jí se tu zalíbilo a tráví tu zimu. Je tu krásně, přesto manželé Šedovi, kteří ateliér provozují, plánují, že sbalí kufry a Deštnému dají vale.

Obchůdek, dílnu, ateliér, kde můžete sami tvořit, a také zimoviště princezny Kačenky. To vše najdete na jednom místě - v Ateliéru zvonaře a hrnčířky v Deštném. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Už zahrada toho ateliéru v Deštném má pohádkový nádech. S nůší na zádech tu v létě, v zimě před vchodem chalupy vítá návštěvníky Kačenka. A pokud přijdete v tu pravou dobu, uslyšíte jen kousek od ní vyhrávat zvonkohru. Ale to jen jen začátek, mnohem víc toho uvidíte a také zažijete, pokud vezmete za kliku a vkročíte dovnitř. Tomuto království vládnou společně zvonař a hrnčířka, manželé Jan a Barbora Šedovi.

Báru tu zpravidla zastihnete u malého hrnčířského kruhu, jak tvaruje anebo zdobí některý ze svých výrobků. Nevládne přitom jen tímto uměním, vyrábí si také vlastní vykrajovátka a ve svém uměleckém arsenálu tohoto má ještě více. Jen tak mimochodem prozrazuje, kdysi i poloprofesionálně zpívala. Chtěla studovat vysokou školu, ale štěstí jí nepřálo. Nakonec vystudovala restaurátorství keramiky a porcelánu v Brně.

Z rodného Brna do Orlických hor ji před lety přivála láska, ke které přispěla náhoda. "Manžel byl odsud a na trzích nám dali stánky vedle sebe, tak jsem se stěhovala do východních Čech. Do Deštného jsem se pak dostali tak, že jsme jezdili na Tavení skla dřevem a tento domeček byl na prodej," vysvětluje s úsměvem.

První společnou kapitolu začal psát deštenský Ateliér zvonaře a hrnčířky v roce 2010. Dnes sem lidé míří nejen proto, aby se pokochali pohledem na zvonky, hrníčky, džbánky, další výrobky a třeba také na sochy Kačenek, které zde přezimují. Zájemci si tu mohou pořídit něco pěkného na památku a vyzkoušet i svoji vlastní zručnost.

Jak dlouho tuto atrakci bude Deštné mít, ale není jisté. Na plotě visí cedule s nápisem Na prodej. "Už se zase stěhujeme pryč. Děti vyrostly a potřebujeme je dát na nějaké pořádné školy, které tady široko daleko nejsou. Jdeme do Brna. Jestli si tady necháme ateliér? Je víc variant. Buď ateliér zůstane a prodá se jen část chalupy s pozemkem, nebo to prodáme celé," říká Bára.

Na dovolenou si sem prý mohou zajet vždycky. S tím, že by řemeslo pověsili, jak se říká, na hřebík, ale ona ani její manžel nepočítají.

"Nejvíc mě na tom baví to, že mám pracovní dobu podle toho, jak si ji sama udělám, je to tvůrčí činnost a hned vidím výsledek. Děláme hrnečky, vázy, velké džbány na pivo, misky, sem tam nějaký ten zvoneček, malé hrníčky na presso, kachle na zeď… Zabývám se tím už od roku 1997. Na trh se dostali daleko zajímavější materiály, než jaké byly dostupné dříve. Já "jedu v porcelánu" a lidé si u mě mohou koupit věci, které jinde nenajdou, je to styl, který v republice dělám jenom já," podotýká hrnčířka a ukazuje některé své produkty.

Setkat se s nimi mohou lidé nejen v deštenském ateliéru, ale třeba také na adventních a vánočních trzích, například i na Kopečku v Bartošovicích. Stánek mají Šedovi už léta společný: "Manžel je v rodině jako zvonař první, ale jeho nejstarší syn už to zdědil. Podniká v Kostelci nad Orlicí, je to Jan Šeda mladší a už je i Jan Šeda nejmladší. V Kostelci se lijí velké věci, až 40kilové zvony, tady jen do 10 kilogramů bronzu."

A cože si mohou příchozí v deštenském ateliéru vyzkoušet? "Mohou si vymalovat hrníček, misku, mohou si vyrábět rolničku, všechno je ale třeba předem domluvit, protože kapacita dílny je malá, tak aby se sem vměstnali a aby se nám vyrobené věci vešly do pece a mohli si je odvézt," dodává Barbora Šedová, přičemž upozorňuje, že i vypálení zabere nějaký čas.

Tak přijeďte, jste tu vítáni. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin.

Kde ateliér najdete:

NA STARÉ CESTĚ 156, DEŠTNÉ

V ORLICKÝCH HORÁCH

Tel. 491 491 222 (během otevírací doby) nebo 603 204 111

