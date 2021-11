Ve čtvrtek odpoledne vláda oznámila další zpřísnění protikoronavirových opatření. V nich už nepočítá s antigenními testy pro uznání bezinfekčnosti. Certifikáty o jejich absolvování se neočkovaní lidé doposud mohli prokazovat při vstupu například do divadel, kin či na jinde pořádané vnitřní kulturní akce a také v gastro provozech, hotelích a na dalších místech. Potvrzení o PCR testování pak bude přijímáno jen u osob do 18 let, lidí, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaných, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce.

Vysoký nárůst počtu nakažených covidem a hospitalizovaných a také nyní vládou zpřísněná opatření a doporučení zacloumala i s plánovaným programem na sklonku roku v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Prohlídky ve vánočně vyzdobené zámecké expozici, vánoční programy s klavíristou Matyášem Novákem ani koncerty, které se měly konat na svátek svatého Štěpána 26. prosince a na Nový rok, se neuskuteční.

"Kapacita našeho Zrcadlového sálu i některé malé komnaty v zámecké expozici nám mimo jiné neumožňují zajistit bezpečnou vzdálenost a rozestupy," vysvětluje majitel zámku František Kinský.

Většina návštěvníků, kteří během letošní sezóny navštívili Nový zámek a akce v něm, byla očkována. "Přesto se v každé skupině našli lidé neočkovaní, a tak moje kolegyně několikrát zajišťovaly i testování antigenními testy, které aktuálně pro vstup na hromadné akce nebudou respektovány. Poměrně velká část návštěvníků si stále mylně myslí, že při účasti na hromadné akci není po ukončeném očkování třeba nosit respirátor. V každé skupině se také najdou lidé, kteří těžko přijímají kontrolu očkovacích certifikátů. Odbavení hostů zabere poměrně hodně času, řada akcí a prohlídek poté začíná se zpožděním. Nejednou jsem litoval kolegyně i naše mladičké průvodkyně, vůči kterým se někteří lidé při požadavku o předložení dokladu o negativním testu či prosbě, aby si nasadili respirátor, velice nepříjemně vymezili, a dokonce požadovali vrácení vstupného," líčí komplikace, které covidová doba přinesla, František Kinský.

Ačkoliv jsou tu sváteční akce oblíbené, návštěvníci je budou muset oželet. Virus změnil priority.

"Bereme v prvé řadě ohled na zdravotníky, kteří jsou z předchozích vln pandemie skutečně vyčerpaní. Doléhají na nás data z nemocnic, jejichž kapacity se opět plní, odkládají se operační výkony, denně na COVID 19 umírají lidé, kteří mezi námi ještě mohli být. Nejsem epidemiolog, virolog, statistik ani matematik. Domnívám se, že nejsou tak podstatné názory politiků, ale věřím názorům odborníků. Proto jsem bez váhání absolvoval třetí posilovací dávku očkování. 17. listopadu jsme si připomněli významný svátek: Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Myslím, že je důležité připomenout si také, že osobní svoboda nás ale nezbavuje odpovědnosti vůči společnosti jako celku," dodává majitel Nového zámku.

Návštěvnická sezona v něm tak pro letošek definitivně skončila. Ta nová se snad otevře 1. dubna příštího roku.

Nová opatření vlády ČR od 22. listopadu:



Zpřísňují se pravidla pro provoz obchodů a služeb a návštěvy hromadných akcí. Všude tam, kde se dnes zákazníci či návštěvníci musí prokazovat podle pravidel O-T-N, tedy například u kadeřníka, v restauracích, hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách hradů, zámků nebo muzeí, už nebude od pondělí možné prokázat se PCR či antigenním testem. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci.



Výjimka bude platit jen pro děti do 12 let. Osoby do 18 let, lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaní, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem. Splnění podmínek budou mít za povinnost provozovatelé nebo pořadatelé zkontrolovat před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby.



Ke změně dojde od pondělí i u povolování návštěv do lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Nadále už nebude možné jít na návštěvu s tím, že si dotyčná osoba udělá samotest přímo při vstupu do zařízení. Zůstává ale možnost prokázat se PCR testem nebo RAT testem provedeným zdravotnickým pracovníkem.



Od pondělí se rovněž zpřísní podmínky pro návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců. Na návštěvu bude moci jít pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, byla kompletně naočkovaná, nebo prodělala nemoc, nebo má nejdéle 72 hodin platný negativní výsledek PCR testu. Uvnitř budov bude muset mít návštěva celou dobu nasazený respirátor nebo obdobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest.



Změní se i pravidla pro testování klientů zdravotních pojišťoven. Z nařízení o provádění bezplatného testování klientů zdravotních pojišťoven na jejich žádost se vypouští antigenní testování. Plně očkovaní budou mít i nadále nárok na dva bezplatné PCR testy, zvyšuje se ale počet bezplatných testů pro osoby mladší 18 let, pro rozočkované a pro ty, kdo se nemohou kvůli kontraindikaci naočkovat, a to na pět testů do měsíce.



Od pondělí se také nebude uznávat provedení samotestu u studentů, kteří se přicházejí ubytovat na vysokoškolskou kolej. Ubytování na kolejích tedy bude umožněno jen těm studentům, kteří doloží, že byli plně naočkováni, prodělali nemoc v posledních 180 dnech nebo se prokáží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.



Vláda prodiskutovala také možnost zavedení plošného testování zaměstnanců ve firmách a u všech dalších zaměstnavatelů. Ministr zdravotnictví dostal za úkol připravit příslušné mimořádné opatření, kterým se zavede povinný test jednou týdně pro neočkované. (Zdroj: web Vlády ČR)