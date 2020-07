V Kvasinách vede skupinu historického šermu Foltest, která tu organizuje Půtovy zámecké slavnosti. Akci, na niž se sjíždějí stovky šermířů nejen z Česka a přibližuje důležité okamžiky z historie Kvasin a okolí. Ty první se tu uskutečnily už v roce 2018 ještě za pořadatelství původní skupiny Selago, z níž se skupina Foltest minulý rok oddělila. V současnosti má jednadvacet členů.

"Oblečení sháníme od švadlen, které se tím živí, mají nastudované dobové střihy. Máme na sobě dvě vrstvy vlny, takzvané bruchy - nohavice, je v tom vedro jako blázen," oddychuje v parném počasí Vilém Janeček.

Ke kompletu nechybí ani dobové obutí se špičkou zahnutou nahoru. "Jsou to vysoké kožené boty, nechal jsem si je ušít, stály 9 tisíc korun. Je to na peníze velmi náročný koníček. Jenom ta plachta, co je nad námi, stála bez kolíků a lan 4,5 tisíce, stan 20 tisíc. Cena jednoručního meče začíná na 4,5 tisících. Kdybyste chtěla kvalitně zpracovaný meč s leptáním, lepší kůží a tak dále, můžete dát 15 až 20 tisíc a například kompletní plátová zbroj stojí jako osobní automobil," prozrazuje Vilém Janeček.

S láskou ke středověku

Pro středověk ho už jako pětiletého nadchli před 22 lety jeho rodiče, kteří tomuto koníčku také propadli. "Převzal jsem rodinnou štafetu," říká.

Foltest přitom pořádá nejen Půtovy zámecké slavnosti. "Letos jsme chtěli dělat i dětský den v Kvasinách, bohužel nám to znemožnil Covid-19, akci jsme přeložili na příští rok. Dále budeme spolupořádat Středověké slavnosti v Kozmicích u Benešova, loučení s létem v Mokré u Brna a víkendové šermování ve skanzenu Vila Nova na Uhřínově o prvním víkendu v srpnu," zve Vilém Janeček.

A jak k slavnému a s Kvasinami významně spjatému příjmení přišel? Oženil se s prapravnučkou zakladatele značky JAWA.

"Paní Klímová - Janečková je moje tchyně. Než děda Klíma umřel, měl přání, aby si moje žena Dominika, až se bude vdávat, vzala příjmení Janečková. Tak jsme mu přání splnili a toto příjmení jsem si vzal i já," dodává.