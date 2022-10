Jde o komunitní odlehčovací službu založenou na dlouhodobém přátelském vztahu postiženého dítěte a dospělého hostitele, který jako by se stával součástí rodiny. Bere si na předem smluvený čas dítě do své péče – chodí s ním na procházky, do kina, hraje si s ním, prostě tráví společně čas. Zatímco dítě navazuje nová přátelství a získává nové zážitky, jeho rodina si může odpočinout. Zastřešující organizací pro tuto novinku v Královéhradeckém kraji se stalo rychnovské centrum Orion, které letos začalo s hledáním hostitelských rodin a jejich přípravou.

„Máme v současné době přihlášených šestnáct rodin, které pečují o dítě s postižením a mají zájem o hostitele. Jsou z celého kraje. Od Trutnova přes Jičínsko, Hradecko až po Rychnovsko. Hlásí se nám, i když neděláme žádnou náborovou kampaň, našli si nás,“ říká ředitelka Centra Orion Mirka Červinková.

V současné době už má Orion dvě hostitelky, které prošly přípravou, a pokud vše půjde dobře, do konce října by mohly být „spárované“ s pečujícími rodinami. Průběžně se přitom hlásí další zájemci o hostitelství na chystaná kola příprav, která proběhnou v listopadu a v lednu. Dohromady by jich mohlo být už deset.

Jde to i bez zkušeností

„Většinou jsou to laici, kteří nemají žádnou zkušenost s péčí o postižené, ale vůbec to nevadí,“ tvrdí Mirka Červinková, která má sama těžce postiženého syna. „Za pečující rodiče mohu říct, že my jsme byli také laici, když se nám ty děti narodily,“ podotýká.

Žádné příspěvky hostitelské rodiny za svou pomoc nečekají. „Nedostávají za to žádnou mzdu. Nicméně ve smlouvě je uvedeno, že pečující rodiny hradí náklady na péči. Například převozy, vstupné, když půjdou do kina, náklady na stravu a podobně. Je vytvořený ceník, který se odvíjí od počtu hodin,“ vysvětluje Červinková. Co hostitele vede k tomu, aby se do homesharingu zapojili? „Důvody jsou různé, máme třeba rodinu s malými dětmi, která jim chce ukázat, že mají všechno a dokážou pomoci ještě někomu dalšímu. Chtějí je učit, že ta pomoc je potřeba. Nebo jsou to například ženy, které jsou takzvané čekatelky na babičkovskou roli. Děti už jim odešly a mají volný prostor, který mohou věnovat někomu dalšímu," vysvětluje Mirka Červinková.

Rozmyslet si to lze kdykoli

Příprava hostitelů zabere tři víkendy. Během ní se dozvědí více nejen o homesharingu, ale i základní informace o postiženích, jednotlivých diagnózách a jak se v péči odrážejí, co mohou očekávat v oblasti komunikace, sebeobsluhy dětí. „Půlka školení je věnována sebepoznávacímu – zkušenostnímu výcviku. Při něm si hostitelé sáhnou na to, jestli se na to opravdu cítí a nemají nějaké bloky, které by jim v hostitelství bránily pokračovat do budoucna. Můžou si to rozmyslet v jakékoli fázi. I po přípravě, která je zdarma. Případně si mohou vyžádat pomoc našeho terapeuta, jestli by to s nimi probral. Není to závazné," upozorňuje ředitelka Centra Orion.

Centrum chystá na 24. října od 17 hodin Den otevřených dveří, kde zájemci dostanou více informací. Kontaktovat ho však mohou i jindy.

Jak říká Mirka Červinková, nestačí, aby si dítě „sedlo“ jen s hostitelem, ale je důležité, aby si s hostitelem rozuměla celá pečující rodina. S kým budou rodiny spárovány, záleží na velmi podrobném dotazníku, který obě strany vyplňují. Za výběr rodiny, jak pečující, tak hostitelské, zodpovídá homesharingový tým: „Tvoří ho koordinátor hostitelů, speciální pedagog s dlouholetou praxí s postiženými dětmi a psychoterapeut, který se zaměřuje na pečující rodiče. Je potřeba vytvořit vztah důvěry, aby to fungovalo. Náš tým je i v průběhu homesharingu v kontaktu s pečující i hostitelskou rodinou, aby byl případně nápomocný,“ dodává Červinková.

Více o homesharingu se dozvíte na adrese: centrum-orion.cz/homesharing/



Kontakt pro zájemce o hostitelství v Královéhradeckém kraji: Marie Vrzáková, koordinátorka, tel. 725 190 990, vrzakova@centrum-orion.cz