Loutky chodící, sedící, ležící, visící - zkrátka malý sál Společenského centra - Kina 70 plný nádherných marionet, to byla vernisáž výstavy Magie loutek, která se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnila 10. září v podvečer v Dobrušce.

Loutky ze sbírek dobrušského muzea, kam patří také vloni zakoupený soubor jeden metr vysokých vzácných marionet z dílny řezbáře Jindřicha Adámka, který se zde narodil před 150 lety a jehož výročí si Dobruška letos připomíná, obdivovali dospělí i děti.

Během slavnostního úvodu představila vedoucí muzea Pavla Žďárková nové omalovánky motivované loutkami. Jejich autorkou je výtvarnice Hana Kozubová, jež připravila i výstavu Magie loutek.

O samotné přípravě expozice řekla: „Instalace loutek je moc zajímavá záležitost, protože obrazy namalované malířem se pověsí, socha se vysochá a postaví na sokl, ale loutky, ty běžně leží nebo visí a pro výstavu je potřeba vdechnout jim život, protože řezbář jim kdysi dávno život dal. Pro mě bylo velkou ctí a radostí, že loutky staré 150 let ke mně mohly promlouvat tehdejší dobou. Snažila jsem se, aby instalace vyprávěla návštěvníkům výstavy to, co kdysi vyprávěl prostřednictvím svých loutek i řezbář Jindřich Adámek, a doufám, že také k vám budou vyprávět své pohádky a příběhy.“

Následoval symbolický křest nového Dobrušského vlastivědného almanachu za účasti autorů jednotlivých příspěvků. Jedna ze zajímavých kapitol se nazývá K magii loutek, jejím autorem je doc. PhDr. Jan Dvořák, díky němuž se rozrostla sbírka ve vlastivědném muzeu o vzácné kusy od Jindřicha Adámka.

Pak přišlo na řadu překvapení v podobě návštěvy loutek vedených členy místního spolku Svět loutek. Tu si naplno užili zejména nejmladší účastníci vernisáže, kteří před jejím začátkem zhledli v kinosále veršovanou pohádku Kašpárek u čarodějnice v provedení tradičního loutkového divadla Zvoneček z Prahy.

Dny s loutkou Jindřicha Adámka, připravené vlastivědným muzeem, přesvědčily, že i v 21. století jsou loutky opravdovým fenoménem a nepřestávají jím být ani v čase umělé inteligence.

Expozice v malém sále Kina 70 potrvá do 29. září.