VIDEO: Výpadovka z Borohrádku na Holice bude uzavřená do konce října

/MAPA OBJÍZDNÉ TRASY/ Výpadovka z Borohrádku na Veliny, Holice a Pardubice je uzavřená, silničáři tu opravují povrch vozovky, a to v úseku z města až k hranici Pardubického kraje. Objížďka vede přes Horní Jelení a Jaroslav, pak po I/35 do Holic. Uzavírka potrvá do konce října.

Oprava výpadovky v Borohrádku | Video: ŘSD

"V Borohrádku na silnici I/36 opravujeme povrch silnice a most v úseku od železničního nadjezdu po hranici kraje. Již máme vyfrézováno po celé šířce vozovky. Oprava v hodnotě 12 mil. Kč bez DPH plánujeme dokončit do 30. 10. 2021. Úsek je uzavřen. Omlouváme se za dopravní komplikace," uvedlo ŘSD na Twitteru. O prázdninových opravách silnic na Rychnovsku jsme již psali: Nervy na uzdě a nohu z plynu! Na Rychnovsku potrápí řidiče práce na silnicích Přečíst článek › Mapa objízdné trasyZdroj: ŘSD