Kdo zavítal první zářijovou neděli do Deštného, mohl si tu plnými doušky ještě vychutnávat letní pohodu. Třeba u lanovky v Deštném, která turistům šetřila síly a vyvážela je k toulkám po horách. Další se v Deštném v Orlických horách buduje, podívejte se na naše video.

Zatímco dole v Deštném panovala příjemná teplota kolem 21 stupňů a slunce se opíralo do svahů, kde lyžaře vystřídaly pasoucí se krávy, horní partie Orlických hor kolem Šerlichu se halily do mlhy a teplota tu byla nižší i o pět stupňů. Ale ani to výletníky neodradilo, aby sem nepodnikli nějakou tu pěší túru nebo vyjížďku na kole.

close info Zdroj: Deník/Jana Kotalová zoom_in U dolní stanice Marty II v Deštném.

V Deštném se přitom během léta nezahálelo, ve stanici Marta se pracuje na nové lanovce. Návštěvníky tu bude vozit šestisedačka z Dolomit.

