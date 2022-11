Podle reakcí na sociálních sítích se řada místních těší. „Konečně se bude na našem konci fajn nakupovat, my starší nebudeme muset přes celé město,“ pochvaluje si Zdena Rumanová. Jiní mají své výtky. „Lidl mám celkem ráda, ale podle mě je to zbytečně zastavěná další plocha,“ uvádí další obyvatelka Týniště. „Stejně by tam ale jednou něco vyrostlo, tak asi lepší stavět tam než zase kácet další les,“ dodala.

Podle informací starosty Libora Koldinského by se s demolicí stávajících objektů mohlo začít na začátku příštího roku. Projekt ještě některé procesní záležitosti čekají, podle dostupných informací je však předpokládaný termín zahájení stavby v červnu 2023, hotovo by pak mělo být do 12 měsíců. Supermarket o prodejní ploše 1411 metrů čtverečních bude využívat jako zdroj vytápění soustavu tepelných čerpadel a počítá i s instalací fotovoltaických panelů na střeše. Parkoviště pojme až 126 osobních aut včetně míst pro invalidy, rodiny s malými dětmi a také dvou stání pro elektromobily, které zde budou mít k dispozici i nabíjecí stanice.

Bude po klidu?

Lidé z blízkého okolí se však strachují, že nárůst dopravy zhorší bezpečnost v lokalitě, a obavy mají i z hluku. „Málokterý průmyslový areál či komerční plocha jsou nehlučné. Jistě, mohli jsme si postavit hlavu a dělat všechno pro to, aby se stavba Lidlu komplikovala. Ale na naše připomínky projekce Lidlu reagovala velmi vstřícně a oproti původně plánované nakládací rampě bude na místě uzavřený tubus. Sice to hluk neodstraní, ale značně sníží. Plus bude několik dalších zapracovaných požadavků týkajících se zeleně v okolí, včetně minimálně 10 metrů širokého pásu lesoparku mezi naším objektem a prodejnou Lidl. A taky budeme mít blízko první zdejší nabíječky na elektroauta,“ zhodnotil záměr týnišťský podnikatel Lukáš Tošovský.

„Podle mého osobního soudu je lepší prodejna Lidl než nějaký průmyslový podnik například na zpracování odpadů, který by územní plán také umožňoval,“ doplnil.

Retail Park v Dobrušce

Na Lidl léta čekala Dobruška, která se jeho otevření dočkala před rokem a půl. Vybudován byl na okraji města vedle Penny Marketu. Nákupní možnosti se přitom podle dokumentace už letos měly rozšířit o Retail Park s celkovou zastavěnou plochou přes 7500 metrů čtverečních, který byl naplánován na sousedních pozemcích. Loni v srpnu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, přičemž dokončení se předpokládalo v srpnu letošního roku. Ještě však ani nezačala.

Kdy se rozběhne? „Až nastane ta pravá chvíle, rád informace poskytnu. Ale teď na to nedokážu odpovědět,“ uvedl Daniel Zach, ředitel společnosti DMO Invest, která je investorem.

V plánech se kalkuluje s dvěma obchodními soubory, první má mít zastavěnou plochu 1586, druhý 2442 metrů čtverečních. Celkem se jedná o devět prodejních jednotek. V jednom obchodním komplexu by se mohl prodávat obvyklý sortiment potravin a součástí provozu má být řeznictví se samostatným pultovým prodejem a vlastním zázemím. V druhém investor zamýšlel vybudovat specializované jednotky pro prodej například elektrospotřebičů, obuvi, textilu, podlahových krytin, drogerie a podobně.

Borohrádek čeká

Supermarket by rád měl i dvoutisícový Borohrádek, konkrétně v lokalitě Pod Pilou, kde mají vyrůst nové rodinné domy i byty. Asi 5000 metrů čtverečních v její špici je určeno pro občanskou vybavenost. O vybudování supermarketu ve městě se v Borohrádku jednalo už dříve. Podle starosty Martina Moravce bude jasno do konce roku, jestli to tentokrát dopadne.