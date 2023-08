/FOTO/ Tradiční opočenská pouť Porcinkule ovládla městečko v podhůří Orlických hor od pátku 4. do neděle 6. srpna. Atrakce jsou v provozu ještě v pondělí 7. srpna, a to s výraznými slevami. Letos na návštěvníky čekalo několik nových atrakcí. Největší vyhlídkové kolo v České republice s výškou 40 metrů nabídlo jedinečné výhledy na Opočno a okolí.

Opočenskou Porcinkuli doprovázelo pochmurné počasí, ale i přesto lákala. | Video: Irena Voříšková

„Vyhlídkové kolo je v České republice zcela výjimečně, většinu času je v provozu v zahraničí. Do Opočna putovalo až od polské Poznaně. Vstupenka bude stát 120 korun a děti do pěti let mají vstup v doprovodu zdarma. Kolo jsme přivezli i proto, že letos je to třicet let, kdy můj tatínek pan Dykovský ze Smiřic s atrakcemi v Opočně začínal. Teď už sem jezdí jeho vnuci, sourozenci Dykovští,“ řekla za provozovatele atrakcí Monika Růžičková.

K postavení vyhlídkového kola musel dokonce přijet jeřáb.

Kromě vyhlídkového kola byly na Porcinkuli i další novinky, například italská horská dráha Jungle coaster s otáčejícími se sedačkami nebo adrenalinový, 45 metrů vysoký, Booster – nejvyšší pouťová atrakce v České republice. Nechyběl ani tradiční autodrom a další atrakce pro všechny věkové kategorie.

Na děti i dospělé čekaly na Porcinkuli desítky stánků, nmezi nimi stánky s dobrotami z asijské i staročeské kuchyně, vedle sladkostí hlavně langoše, gyros, bramboráky, opékaná uzenina a pečená masa.

Porcinkule nabídla i tradiční jarmark, nedělní výstavu historických vozidel v zahradě kapucínského kláštera a bohatý hudební program, který začal v pátek legendární skupinou Katapult, kterou doplnil Komunál a maďarští Kiss Forever Band. V sobotu vystoupily skupiny Botox, Poetika, Alžběta a Čí je to vina? Nedělní hudební program představil skupiny Tempus a Marien. Nedělní hudební produkci završil ve 20 hodin koncert skupiny Ready Kirken, který pro návštěvníky připravil jako poděkování provozovatel atrakcí Lunapark Monika Růžičková.

Tradiční Porcinkule v Opočně, která je jednou z největších poutí ve východních Čechách, je pro Opočno velká událost. Její název souvisí s kapucínským klášterem a kostelem Narození Páně v Opočně. Ve východních Čechách se slaví například také v Hostinném, kde byl založen františkánský klášter. Porcinkule, která se váže ke kapucínským a františkánským klášterům, je dnes spojena s prvním srpnovým víkendem, kdysi se tradice držela vždy 2. srpna, bez ohledu na den v týdnu.

Zdroj: Irena Voříšková