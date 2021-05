Kamennou stěnu páté brány zdobí do pískovce vymodelovaná hlava zubra s houžví v nozdrách, znak Pernštejnů. Zatímco však příslušník tohoto věhlasného rodu Vilém Z Pernštejna se na konci 15. století pustil do rozsáhlé přestavby a zvelebení hradu, "péče" pána, který nad ním vládl o tři století později, mu přinesla sice věčnou slávu, ale zároveň i zkázu. Provrtal ho skrz na skrz. Oním mužem byl hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré, hlavní hrdina známého Jiráskova Pokladu.

Co ho k tomu vedlo? "Hrabě Chamaré odmalička slýchával jak na zdejším, tehdy už pustém hradě je poklad," připomíná průvodkyně a kastelánka v jedné sobě Iva Dostálová, zatímco procházíme pátou bránou hradu. Za ní už je třeba naplno zapojit fantazii - vlevo stávaly hospodářské budovy, vpravo býval roh bývalé kuchyně a pokračovaly tu zdi hradního paláce. Vedle brány se ještě zachoval suchý a vlhký sklípek.

"Nad touto bránou stávala nejvyšší věž na hradě. Byla to dvoupodlažní budova s věží a točitým schodištěm a prostor mezi pátou bránou a hradním palácem překlenoval dřevěný most," popisuje dřívější podobu šlechtického sídla Iva Dostálová

Ukazuje na místo, kde na krakorcích spočíval arkýř, sloužil jako prevét: "Středověký záchod čili výsernice. Přímo pod ním probíhala hlavní pernštejnská cesta."

Stačí popojít jen o pár kroků dále a při pohledu na hradní stěnu návštěvník spatří několik metrů nad zemí nápis, kterým vše začalo. Jeho špatnou interpretací byl hrabě Chamaré hnán k hledání značek, které by ho dovedly k pokladu.

"Jak se později zjistilo, byly to jen značky kameníků, kteří hrad stavěli. Nabízí se i to, aby dělníkům práce tady vydržela o něco déle, tak si některé sami přidělávali," pokračuje kastelánka.

Vstupujeme do konírny. Tady návštěvníci najdou razírnu mincí, na dalším přístroji je pak lze "obroubit". Jsou tu však i brnění, přilbice. "Návštěvníci říkají, že to je Roden," upozorňuje průvodkyně na figurínu zhroucenou v železech vedle kočáru.

Opodál vede směrem k hradní kapli nové dřevěné schodiště. "Na hradě se pořád pracuje, pořád se tu něco natírá, opravuje," říká Iva Dostálová a přivádí k místu, kde pravděpodobně stála věž, v jejíž rozvalinách loupeživý rytíř Mikuláš při dobývání hradu budoucím císařem Karlem IV. zahynul.

Opačným směrem se ocitneme na prostranství, v dobách bezvládí tady prý býval ráj trampingu. Pálily se tu ohýnky,… Jenže od té doby se leccos změnilo. Tady je vstup do velkého zastřešeného sálu. V něm se odehrávají svatební obřady, divadelní představení, výstavy i koncerty.

I před ním se nabízejí široké rozhledy do okolí a také do někdejší věže nad pátou bránou, kde jsou usazená "dračí" vejce. Není to tu jediné zpestření pro děti. Najdou tu kamerunské kozy, mohou nahlédnout do proskleného úlu, pátrají také po podkovách rozmístěných po hradě, každá nese indicii vedoucí k pokladu, nebo se baví koulením obří koule v prostorách pod hradní kaplí. "Vedou tady dvě podzemní chodby a kdyby stála dlouho na jednom místě, mohla by se do nich propadnout," vysvětluje Iva Dostálová.

Stoupáme po schodech do hradní kaple. Také ta skýtá řadu zajímavostí, ale i těžko vysvětlitelné úkazy. Do ní se však podíváme až příště.