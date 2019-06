Spolek přátel města Týniště nad Orlicí otevírá sezonu letního muzea tradičním Věžením.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Letos jde už o desátý ročník akce, kterou tentokrát zahájí vernisáž výstavy 100 let kopané v Týništi nad Orlicí. Kdo si tradiční Věžení nechce nechat ani letos ujít, měl by vyrazit v sobotu do vodárenské věže, kde program v 15 hodin začne. Připravuje se posezení s kapelou Mňoukalové z Kostelce nad Orlicí a postaráno bude i o občerstvení.