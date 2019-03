Opočno - Jarní prázdniny si školáci na Rychnovsku mohou zpestřit na ledě. Už v úterý Zimní stadion v Opočně lákal na veřejné bruslení. Zájemci na něj mohou vyrazit i ve středu od 14 hodin a ve čtvrtek v pátek od 13 hodin. V sobotu začne ve 13.30 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Na rychnovském stadionu je na programu veřejné bruslení v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 14 do 16 hodin a disko bruslení každou sobotu od 21 do 23 hodin. V případě plánovaného mistrovského utkání se sobotní bruslení ruší. Vstupné na veřejné bruslení je pro děti do 6 let 25 korun, do 18 let 35 korun a dospělí zaplatí 45 korun.