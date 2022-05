Věra Čáslavská na Studánce: Byla jsem ráda, že jsem okupantům dala na frak

Zavzpomínala si a nakonec si i trochu "zaposilovala" legenda sportovní gymnastiky Věra Čáslavská. Několikanásobná zlatá medailistka z olympijských her na podzim roku 2012 zavítala do rychnovského letoviska Studánka, kde se setkala s dalšími účastníky olympijských her. Každý z nich se pak chopil zahradnického náčiní, aby tu pomohl zasadit lípu olympioniků na upomínku této události. Svůj díl zeminy přihodila také Věra Čáslavská. Osud už jí nedopřál, aby letos 3. května oslavila své 80. narozeniny (zemřela v srpnu 2016). Zavzpomínejte na tuto výjimečnou dámu s námi.

Věra Čáslavská se zúčastnila setkání olympioniků v rychnovském letovisku Studánka. | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Nevěděli jsme do posledního momentu, jestli vůbec odjedeme," přiblížila napjaté okamžiky, jaké prožívala nejen ona, ale celá země v srpnu 1968. V tu dobu se připravovala na olympiádu v Mexiku: "Děvčata měla soustředění v Šumperku v sokolovně. Už jsme tak byly zhruba tak týden, měly jsme před sebou 14 dní a k ránu sokolník, správce, pod okny křičí: "Napadli nás Rusáci! Myslely jsme, že to je nějaký fór, takové hloupé vtipy ve tři hodiny ráno! Nicméně pak jsme si pustily rádio a já se jela na náměstí v Šumperku přesvědčit, jestli to je skutečně pravda. Viděla jsem tam tanky. Okupace byla pro mě šokující. Řekla jsem si, že kdybychom na olympiádu odjely, udělala bych všechno, co bylo v mých silách, abychom okupanty porazili aspoň v tom sportu, když nás takhle pokořili." Zda vůbec dostane příležitost, netušila. Řada lidí se ocitla na indexu kvůli podpisu dokumentu Dva tisíce slov a Věra Čáslavská byla jednou z nich. Horská služba z Jeseníků ji odvezla a ukryla na chalupě hluboko v horách. Ostatní závodnice už tehdy byly v Mexiku. Trénovala v přírodě. Jako kladina ji posloužily poražené stromy, na větvích dělala shyby, na lesních pěšinkách zkoušela rozběh na přeskok. "A abych si udržela mozoly, protože mít ručičky jak slečna, to bych opravdu na bradla nemohla, tak jsem přehazovala lopatou koks," líčila peripetie před odjezdem na olympiádu. Putování s handicapem: Je potřeba si uvědomit, že na světě žijeme společně Nakonec přece jen odcestovala a její vítězství byla nejen pro ni, ale celý národ velkým zadostiučiněním. "Podařilo se mi vyhrát. Byla jsem ráda, že jsem těm okupantům dala na frak za nás za všechny," dodala.

