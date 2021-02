Deník na návštěvěZdroj: Deník"Dodavatelská firma je vybraná, nicméně původní počet parkovacích míst se zredukoval na 85, po debatě s lidmi, kteří si stěžovali, že jich tam tolik nechtějí. Zvolili jsme proto kompromisní řešení," vysvětluje bartošovický starosta Luboš Tylš.

A předmětem debat a řady námitek se v Neratově nestalo jen parkoviště, ale i příprava nového územního plánu, který počítá s možností nové výstavby. Už při jeho projednávání loni v létě část chalupářů jasně dala najevo svůj odmítavý postoj, že poškodí krajinný ráz Neratova. Po léta pak prý platilo, že se zde může stavět pouze na základech zaniklých domů a najednou to má být jinak. Někteří dokonce přirovnávali plánovanou výstavbu k satelitu.

"Vůbec se to neuklidnilo, teď nás čeká další projednávání územního plánu," prozradil Luboš Tylš, který očekává, že se objeví další námitky. Jak však upozorňuje, každá obec se snaží rozvíjet.

"I s tou dolní částí Neratova se jedná o šest až sedm parcel pro zástavbu, pro mě to byla celkem marginální záležitost, navržený rozvoj je velice omezený, ale v Neratově panuje nervozita a někteří lidé reagují z mého pohledu neadekvátně," dodává starosta.

V Neratově vládne čilý stavební ruch zvlášť v poslední době. V dolní části osady u samé hranice s Polskem, kde byl na konci roku 2019 otevřen nový hraniční most pro pěší, byl již dříve otevřen pivovar. Kousek nad ním se dokončuje společenské centrum a na druhé straně silnice bylo několik metrů od sídla sdružení Neratov vybudováno turistické informační centrum.

Dnes má Neratov přitom asi jen 50 stálých obyvatel. "Když jsme přišli do Neratova, byli tu asi čtyři. Narostlo to, ale spadáme pod Bartošovice v Orlických horách a obec má stále stejný počet obyvatel, těch 200. Co tady přibylo, v Bartošovicích ubylo," poznamenává Jana Němcová, předsedkyně sdružení Neratov, které tu působí od 90. let, poskytuje zázemí a práci postiženým klientům a vrací život do kdysi vysídlené osady.