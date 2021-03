Do svátečního se každoročně "obléklo" Rychnovsko už dva týdny před Velikonocemi. Obyvatelé tohoto regionu si tradičně odbývali v tuto dobu Velikonoce "naruby".

Holčenčí koleda na Rychnovsku v letech před pandemií. V Rychnově nad Kněžnou. | Foto: V. Podstavek

S opentlenými pomlázkami, ale i vařečkami na takzvanou dívčí, holčičí či holčenčí koledu vyrážely do ulic obcí i měst ženy a dívky. Už nejméně sto let. Než do tohoto zvyku loni tlápla pandemie koronaviru. Odříci si ho musely kvůli řadě omezení i bačetínské ženy, které na koledu vycházely vybavené právě vařečkami. A ne jinak tomu bude i letos - 21. března. Řada kolednic si však tuto tradici vychutná určitě alespoň v komorní - rodinné atmosféře, když už to nepůjde jinak.