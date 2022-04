"Tradici velikonočních speciálů držíme v našem Rodinného pivovaru asi už šest let. Speciály připravujeme každý rok hned dva. Oba se pojí s příchodem jarního období a jeden také přímo s Orlickými horami," upozorňuje Milan Vedra, hlavní sládek a majitel Rodinného Pivovaru Rampušák v Dobrušce.

Pivovar a pivovarnictví v Dobrušce se honosí dlouholetou tradicí. Právo vařit pivo dostali zdejší měšťané už roku 1320.

"Novodobá historie pivovaru se však začíná psát rokem 2007, kdy jsme odkoupili nevyužívané a chátrající objekty dobrušského pivovaru a sladovny a začali s budováním Rodinného pivovaru Rampušák tak, jak ho znáte dnes," připomíná dále hlavní sládek.

A protože podle tradice Rampušák na jaře předává vládu nad Orlickými horami princezně Kačence, jarní speciál nemohl dostat jiné jméno. "Kačenčina 14 je spodně kvašené světlé silné pivo uvařené ze čtyř druhů sladů a chmelené třemi druhy českých chmelů. Jde o velmi oblíbené pivo které se vyznačuje plným sladovým tělem, vyšší hořkostí a dobrým řízem. Ve sklepě odpočívá už od listopadu. Jarní pšenka je klasické světlé pšeničné pivo z pšeničného a plzeňského sladu. Žlutá slámová barva, nižší hořkost a aroma banánů a hřebíčku je to, co je pro pšeničné pivo charakteristické. Velikonoční speciály se těší velkému zájmu v širokém okolí. Pivo lze zakoupit v naší pivovarské prodejně, hospůdce, ale také v řadě prodejen či pivotek po celé republice," dodává Milan Vedra.

Měšťanský pivovar v Rychnově nad Kněžnou má také svůj sváteční speciál - patnáctistupňového Habrováka. Vaří se dvakrát do roka. Kdo si ho chce stihnout pořídit ještě do Velikonoc, měl by si pospíšit, zajít si pro něj do pivovaru může ještě do čtvrtka do půl čtvrté odpoledne. K dostání je tu v litrových lahvích s patentním uzávěrem.

Každý rok jiná chuť Velikonoc z Neratova

Neratovský pivovar je sice trochu z ruky, ale nabízí závoz velikonočních speciálů. Návštěvu tamního pivovaru pak lidé spojují většinou s výletem do poutního místa, které se vypíná jen kousek od něj.

"Na Velikonoce jsme uvařili pšeničného Proroka 11 a Ipu 12 s přídavkem žitného sladu. Zájem je jako o každý speciál, každý rok připravujeme jiné," říká neratovský sládek Dominik Malík.

Mimochodem v Neratově vznikl v poslední době také benefiční speciál pro Ukrajinu ze spřáteleného pivovaru Chříč. Nese jméno a podobiznu svatého Vladimíra. Patrona Ukrajiny a Ruska, osvíceného vládce Kyjevské Rusi, který vládl a je pochován v Kyjevě. Každá lahev je opatřena etiketami v češtině i ukrajinštině. Výtěžek z prodeje poslouží jako podpora uprchlíkům z Ukrajiny, kteří tu našli dočasné přístřeší.

Velikonoční Migula i rychle mizející Hněv z Kremlu

Velikonoční speciál pivovaru Agent v Olešnici v Orlických horách je poctou a vzpomínkou na Oskara Migulu, který v roce 1869 založil a provozoval zdejší pivovar, a to až do své smrti v roce 1929, tehdy se stali jeho pokračovateli synové Richard a Walbert. S koncem války se však historie pivovaru uzavřela. Dvanáctistupňový speciál Migula je ležák bavorského typu a sládek prozrazuje: "Při jeho výrobě jsme použili, kromě plzeňského světlého sladu také slady bavorský a vídeňský. Chmelili jsme čtyřikrát odrůdami SAAZ a Perle, vařili na dva rmuty a nechali ho v našich sklepích ležet osm týdnů. A jak chutná? Má jemně karamelovou chuť, nižší hořkost, jemný říz, plnější tělo a bohatou krémovou pěnu."

"Speciál Migula vaříme každý rok a je o něj velký zájem," dodává sládek a majitel pivovaru v jedné osobě Martin Nauš.

Každé ze zdejších piv má svůj příběh navázaný na název pivovaru Agent. Ochutnat byste tak mohli dokonce Hněv z Kremlu: "Poté co se Agentovi podařilo infiltrovat do samotného vedení ruské rozvědky, odeslat nejutajovanější informace svým lidem, a po skončení svého úkolu se ztratit, se v Kremlu strhlo hotové peklo. Jejich výrazně hořkou zkušenost jsme promítli do této Red IPY, stejně jako hlubokou rudou barvu moskevského nebe."

Je však nutno dodat, že Hněv z Kremlu se tu vařil už před ruskou invazí na Ukrajinu. Fanoušci na toto pivo na facebooku pějí chválu a řadí ho k těm nejlepším. "Jen teď ve světle posledních událostí trochu hořkne na jazyku," podotkl jeden z nich Michal Tomeš.