Záměl – Svátky jara a blížící se Velikonoce oslavili také v Záměli.

Konala se tu tradiční velikonoční výstava. Po celý víkend mohli příchozí navštívit hostinec Karla IV. nebo místní mlýn, na obou místech zavládla ta pravá jarní nálada.

Návštěvníci zde mohli vidět tradiční řemesla, pod šikovnýma rukama vznikaly přímo na místě nádherné kraslice nebo pletené pomlázky.

Příchozí mohli zhlédnout velikonoční dekorace z živých květin, zdobené perníčky, drátěné ozdoby a mnoho dalších výrobků, které zkrášlí domov.

„Vystavovala jsem zde i loni, kraslice z kachních vajíček vyrábím sama, a to technikou vrtání. Nejprve si předkreslím vzor a pak začnu vyvrtávat. Vajíčko se pak musí namočit do roztoku vody se savem, aby se odstranila blanka. Poté zdobím voskem, než vznikne výsledná kraslice, mám vajíčko několikrát v ruce," prozradila Eva Kovářová z Pekla.

K Velikonocům stejně jako k Vánocům neodmyslitelně patří zdobené perníčky. Než je ale vše nazdobené, dá to hodně práce.

„Trvá to opravdu dlouho, musím zdobit postupně, protože vždy čekám, než další vrstva zaschne. Zdobení a pečení perníčků se věnuji už patnáct let, je to můj koníček. Vyrábím hlavně pro rodinu nebo obdaruji sousedy, aby ode mě měli něco pro radost," svěřuje Milada Beková z Vamberka.

Tradiční výstavu zkrášlila také tvorba šikovných dětí z místní základní školy.