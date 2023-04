Velikonoční město. Školní náměstí v Rychnově je plné kraslic i zajíců

/FOTO, VIDEO/ "Také se těšíte na velikonoční svátky a rádi byste i patřičně vyzdobili město tak, jako já? A víte co, vždyť i můžeme. Pojďme společnými silami vytvořit něco, na co se přijdou dívat i z jiných míst," s touto výzvou se letos obrátila na všechny, kteří by se chtěli zapojit do nové iniciativy v Rychnově nad Kněžnou, Romana Motyčková.

Nazdobené Školní náměstí v Rychnově nad Kněžnou. | Video: Romana Motyčková