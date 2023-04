Svátkem nejen zahrádkářů bývá velká velikonoční výstava Svátky jara v Častolovicích. Její brány se otevřou už tento pátek 31. března a má pro návštěvníky plno lahůdek.

Z častolovické sokolské zahrady | Foto: Deník/Jana Kotalová

Svátky jara budou lákat do sokolské zahrady a sokolovny v Častolovicích v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli do 16 hodin.

"Výstava přibližuje velikonoční tradice a staročeská řemesla, vystaveny budou jak kraslice různě malované a zdobené, tak i další velikonoční artefakty symbolizující krásu tohoto období. Každý návštěvník bude moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček malováním, tepáním, oplétáním a dalšími technikami," vybírají z bohatého programu výstavy pořádané zahrádkáři Josef Helmich a Jarmila Novohradská.

Upozorňují, že k vidění bude soubor staročeských řemesel s ukázkami, jako je výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika s velikonočními motivy, figurky a předměty ze šustí, pedigu, sysalu, rákosu, krouceného papíru a mnoho dalšího.

Velikonoce v Častolovicích se blíží. Jarní výstava zaplní sokolovnu i zahradu

Výstava toho však nabídne ještě víc. "Překrásné kroje z Podorlicka, přehlídku historických kočárků a panenek, to vše bude jistě příjemným zpestřením výstavy. Největší křesťanský svátek v roce bude zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i živými symboly - zajíci a beránky. Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným trávníkem, jarními květinami a tekoucí vodou. V letošním roce se každý návštěvník seznámí s velikým množstvím květin – tulipánů, narcisů a ostatních cibulovin včetně květin z dovozu z Holandska, které budou naaranžovány v celém areálu výstaviště," popisují organizátoři.

Po celou dobu výstavy bude probíhat i soutěž o nejlepší kolekci tří kusů velikonočních kraslic, do které se může každý dva dny před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude vyhodnocena 2. dubna v 15 hodin. Odevzdat kraslice lze přímo na výstavišti v Častolovicích nejdéle do 30. března do 12 hodin.

"Pro všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej všeho, co je spojeno s příchodem jara a prací na zahrádce. Novinkou bude předvádění Motučka (motorového kolečka) od firmy Bravo z Jablonného nad Orlicí. Protože je to výstava zahrádkářů, nebude chybět ani zahrádkářská poradna a doprovodný prodej květin, cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření a různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje i hudební a odborný program včetně bohatého občerstvení. Parkovné bude zdarma," dodávají a na Svátky jara do Častolovic srdečně zvou Josef Helmich a Jarmila Novohradská.