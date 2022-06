Ve velkém dobovém ležení v dolní části zámeckého parku v Kvasinách se rozložily i družiny rytířů z jižní Moravy. U stolu s hliněnými korbely, džbánkem, dřevěnými lžícemi a vidlicí právě shazuje svou zbroj sám velitel jedné z nich Toman z Boskovic. Bez pomoci kroužkovou košili nesundá, pořádně se pronese, stejně jako těžká přilba. Když má plnou výbavu do boje na sobě, jako by nesl dalšího člověka. Družina Tomana Boskovic, jinak Tomáše Novotného, žije obdobím kolem roku 1300, a to doslova.

„V naší skupině, co jezdíme po akcích, je asi 20 lidí. Potřebujeme také holky, chodí do bitvy s vodou. A hlavně já se s nimi nepářu, takže naše holky se obléknou do mužské zbroje a jdou do bitvy jako lučištnice. Já jsem pán, zbytek je plebs,“ vysvětluje Tomáš Novotný, jehož však ostatní neznají jinak než jako Obi-Wana.

„Baví mě na tom všechno, bitvy, při nichž se člověk vyblbne, ale i tábor. Tady jsme už od čtvrtka a užíváme si to. Máme dobovou kuchyň, snažíme se vařit i dobová jídla,“ dodává.

To byla řež! Na Půtových zámeckých slavnostech se strhla velká bitva o Litohrady

Víkendy i dovolená ve středověku

Když je do historického šermu namočená celá rodina, jako v jeho případě, pak i dovolená zavání středověkem.

„Mám ženu a dvě děti a ve středověku žijeme celá rodina. Chodíme celý týden do práce a ve čtvrtek nebo v pátek se sebereme a odjedeme do středověku, kde zůstáváme až do neděle. Pak se zase převlékneme do civilu a vrátíme se do moderní doby. Jsem dělník v elektrovýrobě a tady ve středověku přestanu na všechno myslet,“ libuje si a dává nahlédnout i do svého stanu.

„Naší skupině velím já, zbytek je moje družina. Vedle je skupina Lucius z Brna, v níž jsem začínal. Jezdíme dohromady, ale každá má svého velitele. Máme vojáky, i služebné,“ popisuje.

Rozhodně nejde o lacinou zálibu. Nadšenci pro historický šerm a středověký styl života se snaží zhotovit si, co zvládnou, sami - kostýmy, štíty, truhly, postele… Ale i tak musí sáhnout hluboko do měšců. Například kroužková zbroj se prý objednává až z Indie a vyjde na zhruba 8 tisíc korun. A pěknou řádku tisíců korun stojí zbraně. Vše přitom dostává při bitvách pořádně na frak, i těžká pevná přilba nese stopy ran.

Komunální volby: Co čtenář, to jiná priorita. Na podzim se ukáže...

Doba rytířů očarovala také leteckého technika

Mezi rytíři jsou i profesionální vojáci. „Jsem příslušník vzdušných sil Armády České republiky, letecký technik na letišti v Čáslavi. Historický šerm jsem dělal dříve, než jsem vstoupil do profesionální armády. Každého to táhne nějakým směrem a mě jako vystudovaného strojaře to táhlo k oboru,“ uvádí Jan Židlický z Kutné Hory důvody, které ho k práci leteckého technika přivedly.

„O středověk jsem se nikdy zvlášť nezajímal, dějepis mě na základní škole nebavil. K historickému šermu mě přivedli kamarádi, kteří mi vyprávěli, jak je to krásně strávený čas. Je to tak. Začal jsem potkávat lidi, s nimiž si rozumím, napříč Českou republikou, baví mě to a chci v tom pokračovat,“ dodává. Historickému šermu se věnuje už zhruba dvacet let.