Vaše přání může zaznít v chrámu ve Vídni

Ve vídeňské katedrále svatého Štěpána, jejíž kořeny sahají až do 12. století, je umístěna dřevěná schránka, do níž příchozí mohou vhodit své napsané přání či prosbu, a to v jakémkoliv světovém jazyce.

Navštivte svou okresní redakci Deníku, kde najdete formulář pro vaše přání. | Foto: .

Při sváteční bohoslužbě pak nejvyšší církevní autorita přání přečte a symbolicky mu požehná. A může tam zaznít i vaše přání. Deník jej tam doručí. DENÍK PŘÁNÍ DORUČÍ

Navštivte svou okresní redakci Deníku, kde najdete formulář pro vaše přání. Stačí jej vyplnit a zbytek už zařídíme my. Napište si své přání pro sebe nebo někoho z vašich blízkých a my jej doručíme do katedrály svatého Štěpána ve Vídni, německy zvané Stephansdom. V rámci nedělní bohoslužby pak vaše přání zazní v tomto chrámu. Navíc budeme vaše jednotlivá přání zveřejňovat v Deníku. A některá z nich se pokusíme sami splnit!

Autor: Redakce