/FOTO, VIDEO/ Do vánoční výzdoby se už zanedlouho opět „obléknou“ ulice a centra měst na Rychnovsku, kde se chystají i předvánoční trhy. Letos se v tomto ohledu můžete těšit na novinky.

Loňská první adventní neděle v Rychnově nad Kněžnou a rozzářený Borohrádek. | Video: Deník/Jana Kotalová

Smrk stříbrný letos stane na rychnovském Starém náměstí, aby se tu na několik týdnů oděl nejen do světelné výzdoby. „Rozsvěcet by se měl na první adventní neděli 3. prosince. Je z veřejných prostor města, roste v ulici Sokolovská před bytovým domem. Je ohromný, na náměstí ale bude mít 10 až 12 metrů,“ prozradila Martina Langerová z odboru výstavby a životního prostředí v Rychnově nad Kněžnou.

A nejen Rychnováci se mohou těšit také na předvánoční program a trhy.

„Na neděli 3. prosince je připravený program, který bude začínat už u nás na úřadě, vystoupí trubači a promluví pan starosta. Pod okny úřadu zazpívají XTET a pak to navazuje pěší zónou na Staré náměstí, kde bude tradiční program, vystoupí děti ze školek, pak jednotlivá oddělení Carminy s tím, že pro zakončení akce na náměstí Zpívá celý Rychnov máme vybrané tři koledy. Bude se tam podávat teplý mošt, hruška, svařák, punč a máme oslovené i nějaké stánkaře ohledně jídla,“ zve na první adventní neděli, kdy bude také rozsvícen vánoční strom na Starém náměstí, místostarostka Rychnova Jana Drejslová.

Druhou adventní neděli čeká na děti komornější program v místním kině. „Třetí adventní neděli bude nově doprovodný program u kaple Proměnění Páně, kde vystoupí dechovka a počítá se i tam i s nějakými stánky,“ doplnila místostarostka.

Už v listopadu prý budou u kaple instalovány menší stromečky, které vyzdobí místní školy, a děti z mateřinky se postarají o dekoraci stromků na pěší zóně.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Na dobrušském náměstí stane stříbrný smrk ze soukromé zahrady z nedalekého Pohoří. A rozsvítí se už týden před první adventní nedělí. „Chceme si to užít, protože čtvrtá adventní neděle je na Štědrý den, to znamená, že ta první připadá až na 3. prosince. My proto rozsvítíme strom už 26. listopadu. Adventní trh bude v bývalém areálu Komerční banky,“ sdělil starosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Na Kupkově náměstí v sousedním Opočně se vánoční strom rozzáří 2. prosince, už podruhé pak můžete prožít Advent na zámku, konkrétně 2., 3., 9., 10., 16. a 17. prosince a na 1. 8. a 15. prosince jsou připraveny podvečerní prohlídky.

„A 9. a 10. prosince chystáme vánoční jarmark. Bude zhruba dvojnásobný oproti minulému roku. Loni se konal první ročník, měli jsme okolo 35 stánků, letos jich bude tak 60. Budou na obou nádvořích, na prvním nádvoří budou ještě kováři a tesaři, výběh s ovcemi, něco pro děti a samozřejmě vše bude doplněné klasickými stánky s vánočními dárky i něčím dobrým,“ zve k návštěvě kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Lákavý program má Solnice, která chce rozsvícení vánočního stromu 2. prosince uchopit v duchu českých Vánoc s pestrou nabídkou převážně vánočního zboží u stánků lokálních prodejců, ať už se bude jednat o pochutiny, teplé nápoje či rukodělné výrobky. A pestrý bude rovněž odpolední a podvečerní program.

„Na pódiu se představí talentovaná písničkářka Eva Blondýna Suková s autorskou tvorbou, poté vystoupí česká herečka a zpěvačka Michaela Tomešová. V hudebním pásmu písniček ji ocení zejména děti, které ji znají zejména z českých pohádek. Samotný vánoční strom již tradičně rozsvítí v 18 hodin pan starosta za pěveckého doprovodu dětí z místní mateřské a základní školy. Předvánoční náladu nám určitě doladí i pohádkový flašinetář, živý betlém, vánoční trubači a Ježíškova pošta,“ doplnil Rostislav Hekera, programový a produkční manažer.