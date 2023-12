Nejen před obchodními centry to už připomíná blížící se svátky. Začal tu prodej vánočních stromků, ale vybrat si můžete také přímo u pěstitele. Stromky pro vánoční trh se pěstují i na plantážích na Rychnovsku.

Plantáž vánočních stromků v Houdkovicích na Rychnovsku. | Foto: Deník / Michal Fanta

Vánoční stromky se už před několika dny objevily před rychnovským Kauflandem. Jedli Nordman tady pořídíte od 399 korun, borovici černou za 599 korun. Vybírat však budete moci v Rychnově nad Kněžnou na více místech.

„Prodej vánočních stromků bude na zámku v Rychnově nad Kněžnou zajištěn při adventních trzích v sobotu dne 9. 12. 2023 od 9.00 do 17.00. Rovněž bude možné v letošním roce při adventním trhu nakoupit bažanty. Dále bude prodej vánočních stromků pokračovat ve dnech 21. až 23. 12. 2023 v rámci prodeje vánočních kaprů v čase od 8.00 do 16.00. V nabídce budou jedle (kavkazské, obrovské, ojíněné), smrky pichlavé a borovice černé,“ informovalo na svém webu Hospodářství Kolowrat a doplnilo, že Správa Kolowratského rybářství bude nabízet vánoční stromky od 9. prosince také na sádkách v Opočně.

Řezané vánoční stromky z Rychnovska pořídíte i na Starém náměstí, a to 7., 14. a 20. prosince od 8.00 do 16.00. Rostly na plantážích Coniferia Michl.

Michlovi mají plantáže v Houdkovicích a ve Skuhrově nad Bělou. „Borovičky rostou nejrychleji, třeba od pěti do sedmi let, borovice černá od šesti do osmi let, smrky pichlavé sedm až devět let a nejpomaleji roste jedle kavkazská - osm až deset let,“ říká Pavel Michl, jemuž pomáhá celá rodina.

Jedlím se ale prý v houdkovické půdě nedaří, a tak se pěstují ve Skuhrově nad Bělou, kde mají lepší podmínky. Stromky z podhůří Orlických hor putují k vánočnímu prodeji do různých koutů Česka.

FOTO: Stromky budou. I vánoční koledy a svařáček

Lidé je zpravidla rádi kupují o velikosti od 150 cm do 2 m, smrk ztepilý z plantáží Michlových vyjde na 300 korun, smrk pichlavý na 400 korun, za tutéž cenu je i smrk omorika a borovice lesní, za 450 korun pak borovice černá. Za jedli si připlatíte - jedle standard vyjde na 750 korun, jedle premium na 900 korun. Kdo by pak chtěl více než dvoumetrový stromek, sáhne si ještě o něco hlouběji do kapsy.

Péče o plantáže je celoroční záležitostí, není jen o vysazování stromků a jejich řezání. Několikrát do roka je třeba je obejít, každý stromek upravit střihem, aby rostl co nejpomaleji, do správného tvaru a byl hustší. Někdy se pomocí například spirál koriguje růst špiček. Každý druh má svoji specifickou výchovu. Chemické postřiky se pak manželé Michlovi snaží využívat co nejméně a už v září plantáže obcházejí znovu a označují barevnými páskami ty stromky, které půjdou k řezu.

Michlovi za stokorunový příplatek nabízejí také možnost vlastního výběru borovice či smrku a označení stromku do 31. října na plantáži v Houdkovicích. Kdo pak dává přednost stromkům prodávaným v kontejnerech, měl by počítat s tím, že i oproti běžnému ceníku připlatí 200 korun. Jinak frézování stojí 20 korun, stejně jako balení stromku.

Kromě Rychnova budou Michlovi nabízet stromky také na dalších místech našeho regionu: už od 1. prosince doma v Houdkovicích (čp. 81) od 9.00 do 17.00 a ve Skuhrově nad Bělou (Dřevovýroba Vlasák) ve všední den od 10.00 do 12.00 a 13.00 do 16.00, o víkendech od 8.00 do 16.00. Na náměstí F. L. Věka v Dobrušce se budou prodávat 6., 13., a 19. prosince, na parkovišti u dobrušského Penny Marketu denně od 12. do 21. prosince, v sousedním Opočně na Kupkově náměstí 8., 15. a 21. prosince.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

V Týništi nad Orlicí probíhá prodej vánočních stromků u Billy, borovici černou do 2 metrů tady koupíte za 400 korun, stejně jako smrk stříbrný. Smrk ztepilý stojí o stokorunu méně. Jedle kavkazská pak 680 korun a jedle balzámová 400 korun. Za frézování kmene zaplatíte 50 korun, za zabalení 20 korun.

Od 9. prosince zahájí prodej ve Štěpánovsku u hájovny Suté břehy Lesní družstvo Vysoké Chvojno. V nabídce bude mít smrky, borovice a jedle. Prodávat se bude od pondělí do pátku od 13.00 do 16.30, v sobotu a neděli od 9.00 do 16.30. Městské lesy Kostelec nad Orlicí zahájí prodej vánočních stromků 11. prosince a potrvá do 15. prosince, vždy od 7 do 14 hodin.

Vánoční poutákZdroj: Redakce

