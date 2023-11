Tradiční i netradiční, ze zelených větviček, dřevin, ale i háčkované, textilní, perníkové či dokonce keramické - to byly adventní věnce v nabídce vánočního jarmarku v Dobrušce, který poslední listopadovou neděli předcházel rozsvícení vánočního stromu.

Z Vánočního jarmarku v Dobrušce. | Video: Irena Voříšková

Jarmark oživil přízemí budovy městského úřadu, prostory bývalé komerční banky a lapidária. Prodejci vánočních dekorací a dobrot zaplnili i prostor okolo vánočního stromu na náměstí.

Předvánoční, takzvané adventní období začíná každý rok čtyři týdny – přesně čtyři adventní neděle - před Štědrým dnem, to je letos 3. prosince, což je úplně nejzazší termín první adventní neděle.

Návštěvníci dobrušského trhu tak mají dost času na přípravu výzdoby bytu, jejímž základem je právě adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které podle křesťanské tradice postupně, každou adventní neděli zapalujeme.

Původně se jednalo o věnec ze dřeva, umístěný na dveřích, později se začaly adventní věnce vyrábět především ze zelených větviček - jeho základem jsou zejména jehličnany – smrk, borovice, jedle, ale i některé zahradní dřeviny, populární je například cesmína. Adventní věnce patřily podle tradice na vstupní dveře, dnes je věšíme rovněž na stěny bytu, malé věnečky na záclony a podobně. Adventní věnec se svíčkami umísťujeme na stole. Postupné rozžínání svící symbolizuje příchod světla, pokoje a radosti – prosincové noci jsou nejdelší a nejtmavší v roce. Zelené větve provoní dům a znamenají život uprostřed spící zimní přírody.

Kromě dekorací a vánočních dárků mohli návštěvníci nakoupit i různé vánoční dobroty a přímo na místě obdivovat umění některých tvůrců.

Například Lenka Zemanová z Dobrušky předvedla zdobení perníčků.

„Perníčky zdobím asi třicet let, naučila mě to moje sestra. Dělám je dvě hodiny denně, od konce září až do Vánoc,“ prozradila Lenka Zemanová.

Peče přibližně z patnácti kilogramů mouky. Hlavním tajemstvím vůně perníčků je přidané koření – perníkové koření můžeme koupit jako směs, nebo si je připravit. Potřebujeme k tomu po 1 lžičce tlučeného anýzu, skořice, hřebíčku, půl lžičky mletého nového koření a rozemeleme i dvě hvězdičky badyánu.

Z upečených perníčků můžeme také vyrobit nejen klasické chaloupky a různé figurky, ale i betlémy, perníkové svícny, adventní věnce, adventní kalendáře nebo vánoční zvonky a další ozdoby – dle fantazie.