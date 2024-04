Středeční vernisáž v Městské knihovně Vamberk otevře novou výstavu. Představuje úžasné fotografie Martina Felcmana, který na nich zachytil město Vamberk a okolí z ptačí perspektivy. Vernisáž začíná v 17.30.

Zářící Vamberk z výšky. | Foto: Martin Felcman

„Najdete zde i další fotografie vzniklé unikátní světelnou metodou. Příběhy vzniku všech fotografií se dozvíte při vernisáži přímo od autora,“ stojí v pozvánce.

Kdo nestihne vernisáž, může výstavu navštívit do 20. června v půjčovních dnech knihovny (pondělí, čtvrtek od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.