/FOTO, VIDEO/ Svému přízvisku „město krajky“ zůstává Vamberk věrný. A obzvlášť v těchto dnech, kdy se sem sjíždějí všichni příznivci paličkované krajky a módy.

Krajka v historii a dnes, z Muzea krajky Vamberk. | Video: Deník/Jana Kotalová

Městský klub Sokolovna, Krajkářská škola, Muzeum krajky, městská knihovna, ale také radnice či kostel - tam všude mohou 23. a 24. června návštěvníci obdivovat křehkou krásu paličkované krajky díky dalšímu ročníku Krajkářských slavností ve Vamberku.

„Ve spolupráci s Muzeem krajky ve Vamberku jsme připravili i na letošní rok již tradiční Krajkářské slavnosti, na kterých bychom vás rádi přivítali a podělili se s vámi o radost, kterou krajka přináší. Ve dvou dnech, v pátek 23. června a v sobotu 24. června na vás bude jako vždy čekat celá řada tematických výstav věnovaných paličkované krajce, módní přehlídky a bohatý doprovodný program,“ zvou pořadatelé.

FOTO: S krajkou prožila Jana Štefková už téměř sedm desetiletí

Výstavy se otevřely už v pátek v 9 hodin dopoledne. Výstavní síň v Městském klubu Sokolovna představuje průřez tvorbou valašských krajkářek. Naleznete zde také stánky vystavovatelů a lákavé jistě budou módní přehlídky Krajkářské školy ve Vamberku

Na radnici je připravena výstava 25 let s Krajkou, Anna Halíková a Alina Jašková. Je ohlédnutím za redakční tvorbou krajkářského časopisu.

Krajkářská škola Vamberk ukáže Krajku v květu. Kdo nemá zkušenosti s paličkováním a tento zdejší fenomén ho zaujme natolik, že by se sám chtěl chopit paliček, dozví se tu o kurzech pro děti i dospělé.

Program Krajkářských slavnostíZdroj: archiv pořadatelů

V Městské knihovně Vamberk je k vidění výstava Markéty Fabiánkové Krajko, životem mě provázej! Kostel sv. Prokopa zase představuje výběr z monumentálních děl přední české výtvarnice Emilie Frydecké.

V Muzeu krajky Vamberk se můžete seznámit kromě jiného s tvorbou Ateliéru D+D - Ivany Domanjové a Jolany Davidovičové, a to prostřednictvím výstavy Náš život s krajkou.

FOTO: Vamberecká krajka má blíže k prestižnímu seznamu UNESCO

Krajkářské slavnosti mají ve Vamberku, kde se koná i mezinárodní setkání krajkářek, dlouhou tradici. Na organizaci slavností se podílejí Městský klub Sokolovna, Městská knihovna Vamberk, Krajkářská škola Vamberk Město Vamberk, Muzeum krajky Vamberk spolu s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

„Společenský krajkářský večer na zahradě Muzea krajky Vamberk proběhne v pátek 23. června od 18.30. Jeho součástí bude vernisáž a módní přehlídka vystavujících a Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel. Plynule na něj naváže Svatojánský oheň v zahradě Městské knihovny,“ vybírají dále z programu organizátoři.

V rámci toho doprovodného pod patronací Městské knihovny ve Vamberku se mohou nejmenší návštěvníci těšit na divadelní představení Divadla b O Malence, dále airbrush a kreativní dílnu. Na náměstí nebude chybět nabídka občerstvení a pivní stánek a pohodovou atmosféru podtrhne rovněž koncert Jitky Smutné a rodinné fúze na schodech ve Voříškově ulici.

Za své přízvisko město krajky Vamberk vděčí především Magdaleně Grambové rozené Reichlin von Meldegg († 24. 7. 1671 Vamberk), která sem toto umění v 17. století z belgických Flander přinesla a rozšířila mezi své poddané jako robotní povinnost. Alespoň taková je verze příběhu, která vešla do všeobecného povědomí. Nebo to bylo trochu jinak? Nejen to měl odhalit projekt, který inicioval uznávaný archeolog Bohumír Dragoun."Ve Vamberku se paličkovalo už dříve. Magdalena sem pak přinesla umění vláčkové krajky, s níž se zřejmě seznámila při svých cestách s manželem, který byl vojákem. Sama z belgických Flander nepocházela, pravděpodobně se narodila u Bodamského jezera ve Švýcarsku," říká Vladimír Sodomka, předseda Spolku přátel historie Vamberka.Součástí projektu byla i rekonstrukce podoby Magdaleny Grambové, jejíž mumie se dochovala. Pro tento záměr byl osloven jeden z nejlepších odborníků na světě - Cicero Moraes z Brazílie. Zrekonstruovaná podoba tváře Magdaleny Grambové byla veřejnosti představena na jaře roku 2022.

