Zdejší tradice vláčkové krajky se začala psát už v 17. století s příchodem Magdaleny Grambové a přetrvala dodnes. Vždyť ve Vamberku najdete i Krajkářskou školu, která má už také dlouhou tradici a vychovává další a další krajkářky, ba dokonce i krajkáře. Svátkem tohoto řemesla tu bývají Mezinárodní krajkářské slavnosti, které odstartují už ve čtvrtek 27. června. Lákat budou na výstavy, hudební vystoupení, módní přehlídky… Slavnostmi ožije doslova celé město: Muzeum krajky, Krajkářská škola, Městský klub Sokolovna, Knihovna, kostel sv. Prokopa i místní radnice.

Slavnostní zahájení bude letos moderovat herec Vojta Kotek. Celý týden bude fasádu domu v Tyršově ulici zdobit polská umělkyně NeSpoon, která se proslavila krajkovými fasádami po celém světě.

„Věřím, že se krajková stěna stane dominantou města. Opravdu se moc těšíme na výsledek, protože NeSpoon je výjimečnou mladou umělkyním a její velkoplošné krajkové malby, tzv. murály, skutečně berou dech,“ říká starosta Vamberka Jan Rejzl.

„Historie vláčkové krajky tady spadá až do 17. století, kdy sem toto umění přinesla Magdalena Grambová, díky ní se tu vláčková krajka rozšířila. Krajky, které zdejší ženy paličkovaly, faktoři na počátku 19. století roznášeli po jižní Moravě a jižních Čechách do bohatších oblastí, kde si je dávali na lidové kroje. Zhotovují se z tenké bavlněné příze nebo i hedvábí a počet paliček, které se při realizaci krajky používají, se pohybuje od 30 či 40 párů běžně, ale může být i šedesát párů a víc." Miroslava Šustrová, Krajkářská škola Vamberk

Dalším zajímavým prvkem slavností se stane také krajkový velorex Jiřího Kříže. A kdo zajde do kostela sv. Prokopa, spatří velkou výstavu paličkovaných andělů. Už před více než měsícem jich bylo přes 200 a další přibývaly. „Moc děkujeme všem krajkářkám, které se zapojily. Ještě nikdy nebylo vystavených tolik paličkovaných andělů na jednom místě a těšíme se, že si lidé výstavu v atmosféře kostela užijí,“ říká Martina Rejzlová z Muzea krajky.

Součástí Mezinárodních krajkářských slavností je i soutěžní přehlídka Bienále české krajky. Vybraná krajkářská díla ze současné tvorby představí reprezentativní výstava v Sokolovně, a to po celý červenec.

Město Vamberk vítězná soutěžní díla tradičně kupuje do svých sbírek a tím přispívá k udržování vzácné tradice. Záštitu nad Bienále české krajky v letošním roce převzala Eva Pavlová, manželka prezidenta České republiky.

S využitím tiskové zprávy

MUZEUM KRAJKY VAMBERK

Krajky Myjavské oblasti, 29. dubna - 1. září 2024

Od března 2016 je Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví Slovenska rozšířen o zápis Tylové paličkované krajky Myjavské pahorkatiny. Tato unikátní tylová krajka se na území Slovenska rozvíjejí dodnes. Původ krajky myjavského regionu sahá do 80. let 19. století. Centrem paličkování se stala obec Krajné, kam se přistěhovaly ženy z českého Vamberka, které začaly učit techniku paličkování původem z Belgie. Tradice se postupně šířila do dalších koutů západoslovenského regionu Kopanic a stala se významnou součástí výtvarné i oděvní kultury celé Myjavské pahorkatiny. Během časového vývoje prošla krajka různými změnami, dosáhla vysoké estetické úrovně a její tvorba je v současnosti spojena s vysokou technickou i časovou náročností. Tradice krajkářství přetrvává v regionu dodnes.

Komentovaná prohlídka v sobotu v 10.00

MUZEUM KRAJKY VAMBERK

Alena Mašková, Ano, jsem Autista – vzorníčky, 2. dubna – 1. září 2024

Když začala učit krajku, setkávala se s tím, že po začátku druhého vzorníku již mnozí nevěděli, jak na ten první. Dnes už je běžné učit jinak. Pro začátek se jí osvědčila dírková půdice a Pohádky o krajkové panence, rok zakončit ozdobením vánočního stromečku a pokračovat uplatněním na oděvu. Krajka se pro ni stala kamarádem, který pomáhal řešit její jinakost. O Aspergerově syndromu a dyslexii, se kterými se A. Mašková potýká, se začalo mluvit až v 90. letech. Zde je možná paralela se vzorníky, jen tady je to ještě složitější… takový běh na celý život.

MĚSTSKÝ KLUB SOKOLOVNA

Bienále české krajky, 28. června – 31. července 2024

Slavnostní zahájení výstavy Bienále české krajky proběhne 27. června 2024 od 18.00, moderuje Vojta Kotek.

Na již jedenáctém ročníku soutěže Bienále české krajky se představí vybraná krajkářská díla ze současné tvorby. V prostorách Městského klubu Sokolovna budou díla představena na reprezentativní výstavě.

Radka a Vlastimil Vodákovi, Textil není jenom krajka, 28. června – 31. července 2024

Výstava prací autorského páru, pro které je krajka celoživotní inspirací v jejich díle, ať je použitá technika jakákoliv. Proslavili se především svými rozměrnými (a také trojrozměrnými) objekty, se kterými se účastnili Bienále české krajky. Výstava vás seznámí průřezem jejich tvorbou.

Velorex, 28. června – 31. července 2024

Slavné lidové vozítko, které vznikalo v regionu pod Orlickými horami, přijíždí i do Vamberka. Krajkový Velorex bude ozdobou slavností. Doprovodná výstava o této automobilové ikoně pak jistě zabaví i tu část návštěvníků, kterým je technika bližší než krajky. Výstava o Velorexech, připravená ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a společností K Ř Í Ž, spol. s r.o. z Letovic, která vozítko oblékla do slušivého krajkového kabátku, bude přístupná po celý červenec.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VAMBERK

Hana Humlová, Moje paličkovaná radost, 28. 6. 2024 – 1. 9. 2024

Žije třicet let v Orlických horách, dvacet let se věnuje paličkované krajce. Nemá akademické vzdělání a krajky si sama navrhuje. Na výstavě budou představeny její práce z posledních deseti let. Ráda používá bavlněné, lněné i metalické příze. Oblíbila si takzvanou současnou krajku, kde se na základech tradičních vzorů dají vytvořit nové motivy, vzory a techniky. Její práce byly publikovány v časopisech Krajka a Paličkování a také ve španělském časopise Bolilleras. V letech 2019 a 2022 byly její práce vybrány do soutěžní kolekce Bienále české krajky ve Vamberku.

Komentovaná prohlídka v sobotu v 11.00

KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA

Krajka po celý rok - celoroční tvorba Krajkářské školy, 28. června – 12. července 2024

Od podzimu do léta přichází do Krajkářské školy ve Vamberku desítky žákyň i žáků, mladých i v seniorském věku, aby pod jejich rukama a pod vedením zkušených učitelek vznikaly nejrůznější krajky, na kterých se cvičí a zdokonalují vyučované techniky. Krajky, které potěší svého tvůrce, i toho, kdo ji často obdrží jako dárek. Takové, které se hodí v průběhu celého roku k ozdobě i dekoraci. Načerpejte inspiraci, jak i vám může krajka zpestřit den.

Módní přehlídky Krajkářské školy - v pátek od 16 hodin a v sobotu od 11 hodin ve sportovní hale

KOSTEL SV. PROKOPA

Kolektivní výstava Andělé, 28. června – 31. července 2024

Výstava společné akce pro všechny krajkářky a krajkáře, kteří se pustili do paličkovaní křídel pro anděla podle vzorů připravených předními krajkářskými výtvarnicemi. Akce byla uspořádána pod záštitou časopisu Krajka, autorkou dřevěných tělíček andělů je Dana Rosová. V jedinečném prostředí barokního kostela sv. Prokopa ve Vamberku budou andělé připraveni k rozjímání i obdivování po celý červenec.

RADNICE

Krajkové vějíře ze sbírky Jana Geelena / Německo, 28. června – 29. června 2024

V historických prostorách vamberecké radnice se návštěvníkům představí vzácná kolekce historických paličkovaných vějířů ze sbírek Jana Geelena, nizozemského sběratele ručně paličkovaných a šitých krajek. Díky laskavé zápůjčce ze strany Německého krajkářského svazu, který je vlastníkem sbírky, jsou ve Vamberku ke shlédnutí skvosty západoevropského krajkářství.

