Nádheru pro změnu historických vějířů pak můžete obdivovat v expozici v budově radnice. Rozhodně za návštěvu stojí, precizně propracované vějíře z krajky a slonoviny jsou i několik století staré, ale jejich krása nevyprchala.

Mezinárodní krajkářské slavnosti toho nabízejí mnohem více a jsou velmi oblíbené.

„Účast je velká. Bulharsko, Malta, Itálie, Holandsko, Německo, Rakousko, ze Slovenska, několik krajkářek z Polska a ještě jsem určitě na některé zapomněl,“ říká starosta Vamberka Jan Rejzl.

A návštěvníky krajka a místní muzeum na ni zaměřené táhnou. „Jsme rádi že ta instituce tady je a má co návštěvníkům nabídnout. Od letošního ročníku slavností si slibujeme hodně, ohlasy jsou veliké. Stálo nás to hodně úsilí, i v mezinárodní propagaci. Komunikujeme přes různé spolky, aby se o slavnostech vědělo. A třeba vějíře - ty ocení kdokoli,“ míní starosta.

Vamberecká krajka je pojmem i za hranicemi. „Má přijet třicet Španělů, jenom proto, že je to prostě zajímá. Takže si udělali výlet do České republiky, aby přijeli do Vamberka. Potom se mi hlásil z Dánska nějaký zájezd, omlouvali se, že to nestihnou o tomto víkendu a přijedou ten další. Ničemu to nevadí, protože bienále běží celý červenec. Ohlasy jsou pěkné,“ dodává.

