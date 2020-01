Krajka zatím byla zapsána pouze na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury.

Popularizace vamberecké krajky by městu mohla pomoci. „Pokud by se naše krajka zviditelnila, pro Vamberk by to znamenalo velký přínos. Zvýšil by se turistický ruch a díky tomu by se tu mohly rozvíjet i služby, které by kromě turistů samozřejmě využívali také místní. Oživení bychom pochopitelně přivítali,“ řekl v minulosti místostarosta Vamberka Rudolf Futter.

Umělecká tradice dlouhá téměř 400 let

Historie paličkování ve Vamberku a okolí sahá do 17. století, kdy ho zde zavedla jako robotní povinnost Magdaléna Grambová pocházející z belgických Flander. Dnes tu tradice stále žije i díky krajkářské škole, která loni oslavila 130 let od svého založení. „Chceme, aby se dostalo do povědomí lidí, jak je krajka pro tento region důležitá a že zájem o paličkování v současnosti stoupá. Naši školu dnes navštěvuje 49 dětí a 95 dospělých,“ pochlubila se jedna z vyučujících Jana Langová.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je velmi krátký. Jsou v něm jen Východočeské loutkářství a Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku. „Budeme usilovat, aby se paličkování z Vamberka dostalo až na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO,“ řekl hejtman Jiří Štěpán. Prvním krokem je právě zápis na národní seznam.