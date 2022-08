Autorem scénáře a režisérem v jedné osobě je Jiří Raichl, jenž kus Orličci v rybníku aneb První světová válka skončila v Dobrušce nastudoval s členy divadelního spolku F. A. Šubert. Divadelníci tak oživili postavy, které poprask, co málem vyvolal mezinárodní konflikt, způsobily, ale nejen to. Do děje přidali spoustu invence, vtipu a to vše umocnili hereckými výkony.