V roce 1997 Madeleine Albrightová do rodiště své matky přijela a přijala čestné občanství Kostelce nad Orlicí. Její kroky tu vedly i do školy, kterou kdysi její otec navštěvoval.

"V září 1997 oslavovala Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí 100 let svého působení a paní ředitelka Anna Oberreiterová posílala zvací dopis paní Madeleine Albrightové na tuto oslavu, protože v roce 1927 její tatínek Josef Korbel na naší škole maturoval. Na základě tohoto Madeleine Albrightová 1. září 1997 navštívila Kostelec nad Orlicí. Byla nejdříve na městském úřadu a potom jsme ji s paní ředitelkou Oberreiterovou společně provázeli po škole. Byla tam i se svou sestrou. Měla zájem o to, aby se podívala, v které učebně její tatínek sedával, kam se koukal na stráň, kde stávala borovice Erbenka, takže vzpomínala i na Karla Jaromíra Erbena. Návštěva na škole byla velmi příjemná, napsala i milý pozdrav škole a moc rád na to vzpomínám," říká Václav Pavelka, který tehdy na kostelecké akademii působil jako pedagog a zástupce ředitelky.

"Bylo příjemné, že vedle té své krásné angličtiny mluvila česky, její sestra už ne. Vzpomínala na své dětství, protože její maminka Anna rozená Spiegelová pocházela z Kostelce nad Orlicí. Hovořili jsme i tom, že máme tady na škole film, kde je jako tříletá na oslavách Kostelce se svým tatínkem. Tyto historické snímky jsme jí potom promítali v rámci oslav sto let školy. Máme spoustu fotografií z její návštěvy v Kostelci a já jako důchodce na to opravdu rád vzpomínám. Měl jsem takový pocit, že se do našeho města velmi ráda vrátila. Objevila se tu potom ještě jednou, když už nebyla ministryní zahraničních věcí USA. Zastavila se na městském úřadu u současného pana starosty Františka Kinského. U toho jsem již nebyl, ale dal jsem tam knížku, kterou ona napsala a mám ji od ní podepsanou. Jsem tak rád, že mám alespoň tyto vzpomínky," dodává Václav Pavelka.

Z návštěvy Madeleine Albrightové v Kostelci nad Orlicí.Zdroj: Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí

Předci Madeleine Albrightové Spiegelovi v Husově ulici v Kostelci nad Orlicí podnikali a připomíná to i název restaurace Spiegelův Dvůr.

"Základ ke slávě dvora položil Alois Spiegel (1848 – 1913, pohřbený ve Vamberku), který zde s rodinou žil a podnikal. Obchodoval hlavně se zemědělskými komoditami, pražil kávu, kterou dovážel a vyráběl likér pod názvem ASKO (Alois Spiegel KOstelec). Na přelomu 19. a 20. stol. zde údajně byla i hospoda. Spiegelovi měli 4 děti, Gustava, Karla, Vilhelmínu a Alfréda. Alfréd měl dceru Annu, řečenou Andulu. Její budoucí manžel, český zahraniční diplomat Josef Korbel jí říkal „má Andulo“, později „Mandulo“ a toto oslovení se zažilo. Manželům Korbelovým se 15. května 1937 narodila dcera Madeleine (Madlenka)," připomíná na webu restaurace její současný majitel Martin Jireš.