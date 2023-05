Ondřej Tomek získal titul inženýr na Dopravní fakultě v Pardubicích a ještě za studií v roce 1997 založil se svým spolužákem portály centrum.cz a centrum.sk. Po deseti letech je prodal údajně za 100 milionů eur a dnes investuje do start-upů, ale i zavedených technologických firem. K investování využívá své fondy Coober Fund nebo Impulse Ventures. Podle magazínu Forbes je svobodný, má tři děti a jeho koníčky jsou mořeplavba, burza a hokej. V minulém roce oznámil, že věnuje ukrajinské armádě pět milionů dolarů na boj s ruskou invazí.

Majitel pardubického hokeje staví logistické parky

Mnohem známější je jméno Petra Dědka. Majetek vrchlabského podnikatele se odhaduje na víc než 10 miliard korun a českém žebříčků mu patří 38. pozice. Známý je i díky hokejovému klubu Dynamo Pardubice, jehož je většinovým vlastníkem. Mimochodem není to tak dlouho, co se zajímal také o vstup do hradeckého prvoligového klubu. Dědkova společnost D&D Elektromont, kterou zakládal se svým otcem, je jednou ze tří firem, která staví novou fotbalovou arénu v Hradci Králové. Hlavním podnikáním Dědka je budování logistických parků prostřednictvím společnosti D+D Real. Jeden vlastní přímo v Pardubicích, další v Brodcích, v Mladé Boleslavi - Kosmonosech. Mezi koníčky Petra Dědka patří golf, hokej. Je ženatý a má dvě děti a je mu 49 let.

Hlavatý pro Jutu pracuje už před 50 let

Když se řekne Dvůr Králové nad Labem, napadne každého Čecha místní ZOO a vzápětí textilka Juta. A Juta to je Jiří Hlavatý, který do firmy nastoupil před 51 lety. Od roku 1989 ji vede a dnes ji ze 100 procent vlastní. Firma má v Česku 17 výrobních závodů, zaměstnává 2300 lidí a vyrábí především speciální tkaniny a folie pro stavebnictví, ale i umělé trávníky pro sportoviště.

Jiří Hlavaty, kterému je 74 let, je podnikatel starého střihu. Pracuje sedm dní v týdnu, od rána do večera. Svým zaměstnancům například poskytuje bezúročné půjčky. Naopak svoje podnikání buduje takřka bez dluhů.

Textilka Juta propouští v Úpici, přišla o zakázky u nizozemských zemědělců

Jiří Hlavatý se angažoval i v politice. V roce 2014 byl zvolený senátorem za hnutí ANO na Trutnovsku, o tři roky později se stal poslancem, když ho jeho popularita katapultovala z 18. místa na druhé místo kandidátky. Hlavatý tím automaticky přišel o post senátora, což královédvorského průmyslníka překvapilo. Tím ale zanikl jeho senátorský mandát, na poslanecký Hlavatý rezignoval. V následných doplňovacích volbách do Senátu už neuspěl.

Svoji pracovitostí a manažerskými schopnostmi se vypracoval na 41. první místo žebříčků českých boháčů Forbes odhadl jeho majetek na 9,6 miliardy korun.

Beran zbohatl na nebankovních půjčkách

Posledním z miliardářů žijících na východě Čech je finančník David Beran. Rodák z Pardubic žije v Chrudimi. Nedostudovaný biochemik se vrhnul do světa financí. Jeho skupina Profireal Group působí ve střední a východní Evropě. Na trhu vystupuje pod značkou Profi Credit a vydělává na nebankovních půjčkách. Beranovi je 55 let, je rozvedený a má čtyři děti. Mezi jeho záliby patří houbaření, focení a sport. Forbes odhaduje jeho majetek na 7 miliard korun a ve svém žebříku nejbohatších Čechů mu přisoudil 61. příčku.