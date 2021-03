Příští středu 10. března se v Týništi nad Orlicí uskuteční už druhá sbírka potravin a drogistického zboží pro sociálně potřebné spoluobčany pod názvem Občané občanům.

Potravinová sbírka pomohla. Ilustrační foto | Foto: Jiří Řezník

Zájemci do ní mohou přispět v době od 8.30 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin ve firmě Sport Jelen.