Rychnovsko - Klub českých turistů Sopotnice ve spolupráci s obcemi Sopotnice, Potštejn a s Domovem pod hradem Žampach pořádají 6. května 45. ročník pochodu Přes tři hrady, jehož součástí je i 33. ročník Přes tři hrady na kole.

Přes tři hrady. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Připraveno je 12 pěších tras od 5 do 50 km, 14 cyklotras, cílová hvězdicová jízda z místa bydliště po zvolené trase do startovního místa a zpět a 2 trasy pro koloběžky. Start je v Sopotnici od 7 do 11 a v Žampachu i v Potštejně od 8 do 11 hodin.

Letošní ročník přinese i novinky - Floriánkova stezka pro děti bude ve znamení „Máme rádi zvířata", pochod je zapojen do projektu „100 let republiky". Pro účastníky bude vypraven speciální vlak a každý, kdo jím přijede a předloží ve stánku Suvenýrů jízdenku, dostane malý dárek.