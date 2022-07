Milá, skromná, usměvavá, vybavená neuvěřitelnou fantazií a tvůrčím nadáním. Taková je Jarmila Haldová, pro níž se už před desítkami let stal domovem Sedloňov a vlastně celé Orlické hory, které jsou její inspirací a jejichž velkou patriotkou se stala. Její díla tu můžete spatřit na mnoha místech, ať už to jsou její nezaměnitelné sochy princezny Kačenky, vládkyně zdejšího pohoří, betlémy či malované obrazy vesniček. Kouzlit s barvami i se dřevem začala už před moha lety.

"Tady mám svatého Floriána," vytahuje z verandy další ze svých děl.

Už před čtvrtstoletím se však pustila do vyřezání kolekce, která už procestovala řadu míst v Česku a podívala se dokonce i do Německa. Cesta k výjimečnému souboru českých panovníků a jejich manželek vedla přes světce.

"Existovala nadace pro nevidomé a chtěla reliéfní obrazy svatých pro mládež. Od mládí mám ráda historii a byl to zajímavý úkol, vzniklé obrazy měly být pro děti dobře hmatatelné, rozpoznatelné. Já jsem se samozřejmě poučila o tom, jak okolí vnímají. Mohl mi s tím poradit syn, který měl vystudovanou defektologii. Vysvětlil mi, že nevidomý člověk vnímá hmatem nejprve detaily a pak si teprve dotvoří celek. Udělala jsem, myslím, 32 obrazů světců. Byly pak vystavené v Anežském klášteře - Národní galerii, což pro mě bylo poctou," vzpomíná Jarmila Haldová.

A přestože mělo jít o reliéfy pro nevidomé, rozhodla se je vybarvit, aby si je v plné kráse mohli vychutnat i vidící návštěvníci.

Oblíbenec Jiří z Poděbrad: žádný fešák, ale zato hlava!

Napadlo jí, že by se ráda více věnovala malovanému detailu, že by teprve pak dostalo její dílo ten správný šmrnc a že by si to mohla vyzkoušet na českých panovnících: "V Častolovicích je krásná galerie panovníků, pochází z celku, který byl kdysi dávno kvůli dědictví rozdělen na tři části. Jedna je v Horšovském Týně, kde jsem ji viděla. Vždycky se mi tyto zobrazené postavy na zámcích líbily a nezbývalo mi nic jiného, než si je zhotovit. Mým nejmilejším panovníkem byl a pořád je Jiří z Poděbrad. Tak jsem se do něj pustila. Nebyl to zrovna fešák, ale zato hlava! Další v řadě byl Karel IV., sympaťák. Pak přišlo výročí k Rudolfovi II. Habsburskému, na Hradě byla velká výstava, kam jsem se samozřejmě jela podívat, a udělala jsem Rudolfa."

Ačkoli právě Rudolf žádnou manželku neměl, měla pocit, že drahé polovičky panovníků by vynechat neměla, bez nich by to nebylo ono. Vyřezávat tedy začala i je. "Přišla jsem také na to, že musím k tomu přistupovat systematicky, což mám v povaze, a začala jsem Bořivojem. Musela jsem ho nejdřív nastudovat, nebylo to snadné, protože je o něm známo málo. Hledala jsem obrazové ztvárnění postav z té doby, abych věděla, jak se lidé oblékali. Bořivoj byl pod vlivem Velké Moravy, proto i použité prvky tomu odpovídají," vysvětluje Jarmila Haldová.

K těmto prvkům patřily i typické šperky a zdobení. "Měla jsem velký problém s gombíky, jakým způsobem je umístit. Řešila jsem to dokonce s odborníky, navštívili jsme hlavního archeologa na Moravě doktora Galušku a ten mi vysvětlil, že vlastně nikdo neví, jak se ony gombíky nosily, protože se vždycky nacházely na kostrách na klíčních kostech v párech, ale nikdo víc nevěděl. Také mohly být zavěšené z čelenky. Já jsem usuzovala, že by to mohlo být to správné. Před nějakým časem jsem pak šla na výstavu o velkomoravských špercích a opravdu tam takto měli gombíky navěšené, to mě opravdu potěšilo," říká s uspokojením výtvarnice.

Ferdinand II. s nůžkami, Josef II. s kosou

Těch postav českých panovníků a jejich manželek už vytvořila 126 a o každé z nich by vydržela vyprávět třeba i hodiny. Nejen jejich oblečení je propracované do nejmenších detailů. Prostudovala spoustu historických pramenů, aby se o nich dozvěděla co nejvíce, třeba i o jejich povaze, zálibách, čím byly charakteristické, čím se zapsaly do dějin. To vše se snažila ve vyřezávaných obrazech zvěčnit. Například Ferdinand II. je tu zobrazen, jak stříhá Majestát Rudolfa II.

"Josef II. má kosu, protože tu máme legendu, že posekl pole na Záhoří, když jezdil po inspekcích po českých zemích. Někdy jsem dávala na pozadí významné události, které se v té době odehrávaly. Ještě tři panovníci a jejich manželky mi chybí - Ferdinand V., Franz Josef a Karel I, pak bude kolekce kompletní," dodává s úsměvem Jarmila Haldová.

"Výstava českých panovníků a jejich manželek tu bude k vidění do konce prázdnin," zve do sedloňovské výstavní síně starostka Hana Ježková.

A také na tradiční pouť, která se tu prý koná odnepaměti. Její součástí je kromě páteční vernisáže výstavy sobotní pouťové odpoledne na fotbalovém hřišti, které obsadí zábavní atrakce, chystá se také fotbalové utkání o bečku piva paní starostky a nebude chybět ani posezení s hudbou a bohatým občerstvením. V party stanu na fotbalovém hřišti se pak v neděli od 9.30 uskuteční mše svatá.