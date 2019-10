V dubnu 2013 otřásla Rychnovem nad Kněžnou detonace, k zemi se zřítil 56 metrů vysoký komín bývalého závodu Perla u vlakového nádraží. Jiří Jasanský byl u toho. Jako by s komínem odešel kus života jeho samotného i jeho rodiny.

Perla z archivu Josefa Kráma. | Foto: archiv J. Kráma

"Ještě dnes mi jde mráz po zádech. Pracoval jsem v Perle jako seřizovač, v osmi odděleních nás bylo 16 seřizovačů. Každý mistr měl na starosti dvě nebo tři tkadleny. Bylo to docela náročné. Třeba když ženské onemocněly. Nebo nám tam přišly Kubánky, na Kubě slavily nějaký svátek, o němž se tady ani nevěděli, a ony nepřišly do práce. Kubánky tam pracovaly asi sedm nebo osm let. Vzaly je sem, aby se tu naučily něco, co na Kubě nemají. Ale moc se jich nevrátilo, hodně tady zůstaly. Polky taky. Stejně jako Kubánky tu vykonávaly pomocné práce, které byly málo placené, Češi je nechtěli dělat," vysvětluje Jiří Jasanský, který v Perle strávil téměř dvě desítky let života.