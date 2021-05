"Necouvneme," hlásaly nápisy na cedulích.

"Požadujeme demisi Benešové. Justice se dostává do spárů těch, kteří mají s naší republikou špatné úmysly. A dost mě překvapilo, že jsou lidi, kteří mají strach nás podpořit a přitom být jmenováni," uvedl organizátor rychnovského setkání Milan Beran.

I tentokrát demonstraci zahájila Motlitba pro Martu.

"Celkově je ta doba neutěšená. Není dobré, co se děje. Státního zástupce by Marie Benešová měnit neměla. Je to hlavní téma, ale těch problémů je tolik, že se i já v nich pomalu přestávám orientovat, ale s láskou a vírou doufám, že s novým volebním obdobím a novou vládou, kterou si lidé demokraticky zvolí, se to změní," uvedla místopředsedkyně Pirátské strany v Rychnově nad Kněžnou Věra Králová, která také vystoupila.

Nechyběly ani české vlaječky, které v tento den měly dvojí symboliku. Řada příchozích totiž obětovala počátek rozhodujícího boje českých hokejistů o "přežití" na mistrovství světa a z demonstrace spěchala k televizním obrazovkám podpořit je v zápase proti švédskému týmu alespoň na dálku.