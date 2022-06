„V rámci jednání krajské tripartity jsme probrali témata napříč všemi oblastmi naší samosprávy. Velmi aktuálním a závažným tématem je nárůst cen energií a pohonných hmot, který má dopad na domácnosti, ale i firmy a velké zaměstnavatele nejen našeho regionu. Ačkoliv je energetická politika v kompetenci státu, je potřeba tuto situaci řešit i z pohledu krajů a jejich obyvatel. Přítomné zástupce tripartity jsem proto informoval o mém pověření bezpečnostní radou kraje k jednání s vládou,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Modernizace nemocnice

Významným bodem programu jednání bylo také představení plánů v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Nejdůležitějším a nejnákladnějším z plánovaných projektů je modernizace rychnovské nemocnice, kde vznikne zcela nový pavilon urgentního příjmu propojený se stávajícím pavilonem DIGP, který už prošel rekonstrukcí. Péče by se měla centralizovat, doposud je roztříštěna do několika pavilonů. Mělo by to přinést jak zrychlení stanovení diagnózy, efektivnější využití pracovní síly a nemalou roli bude hrát také úspora provozních nákladů, ty by se měly snížit o 20 milionů korun ročně. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun, přičemž státní dotace na ní přispěje 300 miliony korun a zbytek uhradí kraj.

Obchvaty

Městům a obcím mají v souvislosti s nárůstem dopravy v okolí průmyslové zóny ulevit silniční obchvaty. Dokončena zatím byla první část opočenského obchvatu, na té druhé se v současnosti pracuje, stejně jako u Doudleb nad Orlicí a hotová je od loňského podzimu přeložka silnice s kruhovým objezdem u Domašína.

Obchvaty Solnice, Častolovic, Rychnova nad Kněžnou a nová obslužná komunikace průmyslové zóny jsou v různých fázích přípravy. Ulehčit silnicím má rovněž modernizovaná železniční trať s novou železniční stanicí v Lipovce.

Projekt Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu se uskutečňuje na základě několika vládních usnesení a také memoranda podepsaného mezi vládou, krajem a společností Škoda Auto. Usnesením z roku 2020 se investice z veřejných prostředků navýšily na osm miliard korun. Automobilka investovala zhruba 7,2 miliardy korun a vytvořila 1 300 nových pracovních míst. Celková státní podpora projektu činí přes 8 miliard korun. Administraci projektů zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.