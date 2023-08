„Když bude hotovo do konce října, bude to úspěch. Spíš počítám, že se to podaří do listopadu. Už nyní se zabezpečuje, co drží a mělo by držet, aby nespadlo. Až bude hotovo, bude se moci rozebrat to, co padá, a následně se opraví,“ doplnil Bělka.

Jak vypadá situace v Krocínově ulici u rodinného domu, na nějž se 16. února sesunula mnohem větší část zdi se zeminou a stal se neobyvatelným, mu není známo. Nejde o majetek města.

Nebylo to poprvé, co se zeď zbortila. Poprvé to bylo už v dubnu 2021. Tehdy spadla jen na zahradu. Loni na podzim byla vystavěna nová ze ztraceného bednění. Nevydržela a letos v únoru zavalila spolu se zeminou zahradu i dům. Rodina, která ho obývala, přišla o střechu nad hlavou.

V Rychnově nad Kněžnou se zbortila opěrná zeď na dům. Je neobyvatelný

Město obratem nabídlo náhradní bydlení v městském bytě. „Jako rodina jsme rozdělená po známých a co se týče náhradního bydlení, tak ano, je to dočasné. Nejsou tam vyhovující podmínky na domov pro malé děti. Takže jsme se takhle rozdělili, ale není to na stálo. Holky potřebují stálé zázemí a ne se pohybovat po známých. Je to hodně těžké tuhle situaci zvládat,“ komentoval situaci rodiny po události Petr Stibor.

Petr Stibor, ovdovělý otec čtyř dětí, žil v domě v nájmu.

Jak se svěřil, v současnosti bydlí pod městem a uvítal by finanční pomoc.