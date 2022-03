Neratov je pro poutníky místem smíření a naděje. Nyní ji tu hledají i ti, kterým sdružení Neratov otevřelo svou náruč. "V současné době tady ubytováváme přes 25 lidí z Ukrajiny. V Bartošovicích na faře jich máme asi 18 a v Neratově jsou dvě rodiny. Počítáme, že přijdou další, jsme schopni jich ubytovat 40. Snažíme se pomoci, jak se dá," tvrdí kněz. A to třeba i modlitbou za jejich blízké - bratry, muže… Přišla sem i devatenáctiletá dívka, která se za týden měla vdávat. On musel zůstat na Ukrajině. "Zatím jsou všichni ještě živí, každý den se modlíme, aby to už skončilo."

S vybavením ubytovacích prostor pro ženy a děti pomohli místní. K dispozici mají i kuchyňky, případně si mohou stravování domluvit: "Pro nás je důležité, aby to, co nabízíme, mohlo být dlouhodobější. Nabízíme jim eventuálně i pracovní příležitosti," dodává kněz.

Krajanky pomohou nově příchozím

Pomáhat uprchlíkům z válkou postižené země, kteří našli útočiště na Rychnovsku, chce nové Komunitní centrum Ukrajinců vzniklé pod záštitou města Rychnov nad Kněžnou.

"Nápad se zrodil spontánně. Máme kontakt na tři děvčata - Ukrajinky, které pracují v nemocnici. Přišly nám nabídnout svoji pomoc, pomáhají nám s překlady. V pondělí jsme se potkaly s tím, že by rády komunikovaly s nově příchozími krajany a pomohly jim, aby se tu zorientovali. Mají zájem hlavně o kurzy češtiny a případně by se tam s nimi jednou týdně nebo podle potřeby scházely. Budou se jich ptát, co by potřebovali, tomu bychom se pak přizpůsobili a ony by je mohly dál nasměrovat," vysvětluje rychnovská místostarostka Jana Drejslová.

V Rychnově startuje další humanitární sbírka

Komunitní centrum je zařízené v jedné ze dvou místností bývalého očkovacího centra ve Společenském centru. Ukrajinci tu mohou získat slovníček, informace o způsobu, jak hledat vhodné zaměstnání, o nabídce služeb v regionu, volnočasových aktivitách pro děti a dospělé. Svoji nabídku pro ně na příští týden chystá také kino.

Ukrajinské děti si na nové prostředí a kamarády už pomalu zvykají. "V našich dvou velkých školách už máme asi padesát dětí, tam problém není. Možná ale bude s kapacitou ve školkách. Bude se to řešit. Čekáme, až k tomu kraj vydá nějakou vyhlášku, jak by se mělo postupovat," dodává místostarostka.

Počty osob ve městech a městysech Rychnovska s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině

(data k 16. 3. 2022)



Borohrádek 41

Častolovice 37

Dobruška 50

Doudleby nad Orlicí 8

Kostelec nad Orlicí 108

Opočno 57

Rokytnice v Orlických horách 66

Rychnov nad Kněžnou 213

Solnice 106

Týniště nad Orlicí 69

Vamberk 74



V obcích (pouze nejvyšší)

Albrechtice nad Orlicí 24

Bartošovice v Orlických horách 28

Bílý Újezd 39

Černíkovice 18

Deštné v Orlických horách 13

Kvasiny 37

Lípa nad Orlicí 13

Skuhrov nad Bělou 16

Slatina nad Zdobnicí 15